<p>Spomenik domovini, koji se gradi preko puta kipa Franje Tuđmana, dobit će stroj za maglu, ugrađen u fontanu. Jer Zagrebu treba još magle. I još fontana. Zagrebački gradonačelnik i Uskokov optuženik Milan Bandić još jednom pokazuje razmjere svoje fascinacije fontanama, blještavim svjetlima i neumjerenim trošenjem novca poreznih obveznika.

Spomenik domovini, monumentalni projekt smješten uz Koncertnu dvoranu Vatroslava Lisinskog, bit će obogaćen 'pogonom efekta magle'.

Cijena ovog novog Bandićevog hira iznosi točno 766,890,85 kuna, a prvu vijest o zamagljivanju objavila je emisija Strah od slobode na Radio Studentu. Ustupili su nam troškovnik koji nije javno objavljen, a do kojeg su došli putem prava za pristup informacijama. O čemu se ovdje radi? Ustupili su nam troškovnik koji nije javno objavljen, a do kojeg su došli putem prava za pristup informacijama. O čemu se ovdje radi?</p><h2>Dvodnevna obuka za korištenje</h2><p>‘Pogon efekta magle’ je sto tisuća eura vrijedan stroj za proizvodnju, pogađate, magle, koji će se ugraditi u fontanu uz Spomenik domovini. Sastoji se od stotinu mlaznica koje će proizvoditi efekt magle s pet otvora za distribuciju. Kompletan instalacijski materijal predviđen je za rad od 70 bara, a potrebno ga je smjestiti što bliže instalaciji fontane. Kako magla u Zagrebu ne bi prošla neprimijećeno, vješti majstori su predvidjeli i ugradnju čak 110 izvora svjetla koji će se montirati s obje strane staklenog zida i pored svake mlaznice efekta magle.</p><p>Kao što je svima poznato, poželjno je da se rasvjeta oko magle može kretati u više brzina pa su se najveći umovi okupljeni oko Spomenika potrudili uvjetovati da Bandićev stroj ima minimalno tri programa, i to spore izmjene, brze izmjene i konstantnog rada. U cijenu od gotovo 767 tisuća kuna uključena je i izrada uputa za korisnika i dvodnevna obuka za korištenje stroja za proizvodnju magle.</p><p>Čitatelji koji ne prate pozorno modus operandi zagrebačkog gradonačelnika možda će biti iznenađeni ovom svotom, ali zamagljivanje proračuna odavno je sastavni dio Bandićeve vladavine. Evo, uzmimo samo Spomenik domovine, kad već pišemo o njemu. Grade ga dvije tvrtke, Vodotehnika i Tigra. Prva je gradila seriju fontana nekoliko stotina metara niže u Ulici Hrvatske bratske zajednice, a drugoj, Tigri, vlasnik je Bandićev kum i imenjak Milan Penava.</p><p>Ona je, pak, zaslužna za gradnju zlatnog WC-a od 1.5 milijuna kuna, paviljona na Tuškancu od 2 milijuna kuna, ZET-ove kućice na okretištu Črnomerec koja je koštala pet tisuća eura po kvadratu... Spomenik domovini plaćen je 34,7 milijuna kuna, i to nakon ponovljenog natječaja.</p><h2>Ekstravagantni simbol Bandićeve vladavine</h2><p>Možda ćete se zapitati što to vrijedi 34.7 milijuna kuna, osim, naravno, stroja za proizvodnju magle. Spomenik se, naime, sastoji od tri soliterno postavljena znaka - Zida boli, Oltara-menze i Portala paviljona. Sastojat će se od dvije vrste kamena, a jedan dio bit će izgrađen od posebnih staklenih opeka koje će se brusiti u češkoj majstorskoj radionici.</p><p>Spomenik bi trebao imati i dodatna dva elementa - kameni monolit od tri metra i portal od 30 metara, napravljen od posebnog polimernog materijala koji bi trebao stići iz Nizozemske, pisali su mediji. Ambiciozni projekt djelo je arhitekta Nenada Fabijanića koji je pobijedio na natječaju za idejno rješenje još 2016.</p><p>Milan Bandić je, spomenimo i to, ocijenio da će ‘spomenik biti inspiracija građanima kako čuvati i stvarati za sljedeće generacije te je istaknuo da će predstavljati nova gradska vrata’. Ako vam ikad zatreba inspiracija za čuvanje i stvaranje za sljedeće generacije, sjetite se ovih Bandićevih riječi. Sjetite se i stroja za maglu i svih ostalih desetaka milijuna kuna potrošenih na gradnju Spomenika domovini.</p><p>Gradnji skupocjenih ‘novih gradskih vrata’ legitimitet je dao i bivši-budući premijer Andrej Plenković, koji je, zajedno s umirovljenim generalom Markačem i tadašnjim članovima Vlade Ninom Obuljen-Koržinek i Damirom Krstičevićem prisustvovao polaganju kamena temeljca. Sviralo je ‘Od stoljeća sedmog’, a Bandić je otvaranje zapečatio sljedećim riječima:</p><p>‘Ovo će biti spomenik za cijelu povijest, mjesto hrvatskog identiteta, temeljen na patnji. Spomenik je ovo koji će svakom promatraču predočiti naše vrijednosti, tradicije, običaje i kulturu, poticat će emocije i sjećati na čast ratnika i žrtvu koju smo morali podnijeti kako bismo imali samostalnu i suverenu Republiku Hrvatsku. Svrha spomenika je predstavljanje naše povijesti koje se svi trebamo sjećati’.</p><p>Eto, prisjetite se i ovih Bandićevih riječi kad prođete pored Spomenika domovine. Pustite da vam stroj za maglu oboružan sa 110 svjetala potakne emocije i sjeti vas na čast ratnika i žrtvu. Pogledajte još jednu Bandićevu fontanu i dopustite da vas preplavi ‘mjesto hrvatskog identiteta, temeljeno na patnji’. Nemojte gledati u centar grada razoren potresom, okrenite se prema ‘spomeniku za cijelu povijest’.</p><p>I dok se u Zagrebu gradi novi ekstravagantni simbol Bandićeve vladavine, na državnoj razini njegova moć očigledno blijedi, puca i nestaje. Kao najbolji dokaz za gotovo nikakav status među biračima može poslužiti tragikomični rezultat na posljednjim parlamentarnim izborima.</p><h2>Tko je donirao Bandiću?</h2><p>Milan Bandić, nekadašnji alfa i omega Zagreba, ruka koja njiše kolijevku Vlade, uhvatio je samo 1789 glasova. Nije uspio izvući ni jedan jedini mandat. Ipak, prema polugodišnjem izvješću DIP-a, njegova Stranka rada i solidarnosti dobila je preko 600 tisuća kuna donacija, čak 60 tisuća kuna više od HDZ-a koji je, ako ništa drugo, barem opravdao povjerenje svojih donatora.</p><p>Prokopali smo listu Bandićevih darežljivih pristaša i provjerili tko mu je sve odlučio pokloniti svoje povjerenje i novac. Na listi su samo dvojica optimista koji su mu odlučili donirati maksimalan iznos od 30 tisuća kuna. To su Slavko Kojić, član stranke, i Damir Skok, ravnatelj zagrebačkog zoološkog vrta. Ostatak cifri najčešće je zaokružen na desetak tisuća kuna i većina ih dolazi iz vjernog stranačkog kadra.</p><p>Izdvojimo neke od njih koji neće vidjeti Sabor. Tu je plivač Alexei Puninski s 10 tisuća kuna, Irfan Zjakić, vlasnik cajkaškog kafića Nec s tri tisuće kuna, Dalibor Bastalec, bivši HDZ-ovac, a sadašnji glavni tajnik Bandićeve stranke s 10 tisuća kuna, Mirka Jozić, pročelnica Ureda za gospodarstvo s 10 tisuća kuna, Marina Kolaković, bivša HSS-ova dogradonačelnica Karlovca s 20 tisuća, Luka Grabušić, voditelj Autobusnog kolodvora s 20 tisuća, Gordana Rusak, bivša Mostovka s 10 tisuća, Patrik Šegota, direktor Gradskih groblja s 10 tisuća kuna...</p>