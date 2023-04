Bandićeva stranka ide u stečaj, a ovi su mu ljudi ostali vjerni do kraja: 'Mi nudimo samo ljubav'

Napokon je došao i ovaj dan! Okupili smo se kako bismo osnovali stranku te preuzeli odgovornost za našu domovinu... Pogledajte kamo su sebične, neodgovorne i nesposobne elite dovele zemlju. Hrvatska je na koljenima! Gospodarstvo je na koljenima! Stotine tisuća ljudi ostalo je bez posla, isto toliko je pod ovrhama i s blokiranim računima. Je li to ova zemlja, jesu li to ovi ljudi zaslužili? Nisu! I zato kažem: te neodgovorne i nesposobne politike mogu raditi što hoće, ali ne mogu raditi dokle hoće... Cinizam, sebičnost i taština vladaju Hrvatskom, dragi prijatelji! Tome treba stati na kraj! Mi ćemo to i učiniti! Umjesto cinizma mi nudimo ljubav! Umjesto sebičnosti odgovornost i služenje! Umjesto zlobne taštine: kompetentnost i predani rad.