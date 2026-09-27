Bangkok pod vodom: Evakuirali građane zbog velike poplave

Obilne kiše koje već danima padaju u tajlandskoj prijestolnici Bangkoku izazvale su razorne poplave širom grada. Voda je preplavila tisuće domova i važne prometnice, a katastrofa je direktno pogodila oko 52.000 kućanstava. Zbog dramatične situacije na terenu gotovo 4.900 ljudi moralo je napustiti svoje domove i potražiti spas u privremenim skloništima koje su hitno organizirale gradske vlasti.

Foto: Patipat Janthong

Razina vode u složenoj gradskoj mreži kanala ostala je iznimno visoka tijekom nedjeljnog jutra. Gradska uprava Bangkoka potvrdila je da nadležne službe neprestano rade kako bi ubrzale odvodnju i ispumpale goleme količine vode s potopljenih ulica. Meteorolozi su najavili nastavak padalina tijekom cijele nedjelje za šire područje grada i okolne provincije, no prema procjenama stručnjaka očekuje se da će se kiša početi smirivati početkom tjedna.

Nakon gotovo dva dana neprestanih i iznimno snažnih oborina, vlasti su u subotu proglasile stanje katastrofe na cijelom području Bangkoka. Prema službenim podacima objavljenim na portalu Al Jazeera Online, u nekim dijelovima grada od četvrtka do nedjelje palo je više od 330 milimetara kiše, što je potpuno zagušilo ionako opterećene odvodne sustave grada.

Guverner Bangkoka Chadchart Sittipunt upozorio je javnost da trenutna situacija predstavlja ozbiljan rizik za ljudske živote i imovinu građana.

Foto: Patipat Janthong

​- Radimo apsolutno sve što je u našoj moći kako bismo ispumpali vodu s glavnih prometnica i pomogli ugroženim obiteljima na terenu - poručio je guverner.

Kako bi zbrinule ugroženo stanovništvo koje je ostalo bez krova nad glavom, nadležne institucije organizirale su više od dvjesto privremenih skloništa. Građani su smješteni u lokalne hramove i obližnje škole koje su preko noći prenamijenjene u prihvatne centre. Zbog neprohodnih cesta zaposlenicima u javnom sektoru naloženo je da prva dva dana radnog tjedna rade od kuće, dok će apsolutno sve škole ostati zatvorene. U zračnom prometu za sada nema potpunih obustava letova, no putnici se upozoravaju na moguća kašnjenja zbog otežanih uvjeta.

Mnogi stanovnici tajlandske prijestolnice uspoređuju trenutno stanje s katastrofalnim poplavama koje su pogodile zemlju prije nešto više od jednog desetljeća. Te su poplave tada odnijele više od petsto života, a dio građana tvrdi da je razina vode na nekim mjestima ovoga puta čak i viša. Iako poplave u ovom dijelu svijeta nisu rijetkost, stručnjaci neprestano upozoravaju na sve veći intenzitet ekstremnih vremenskih neprilika koje paraliziraju normalan život.

Foto: Patipat Janthong

Postoji nekoliko ključnih faktora koji Bangkok čine iznimno osjetljivim na ovakve prirodne katastrofe. Grad je smješten na niskoj i močvarnoj ravnici delte rijeke Chao Phraya, samo jedan metar iznad prosječne razine mora. Uz to, prijestolnica se suočava s ozbiljnim problemom slijeganja tla. Zbog prekomjernog crpljenja podzemnih voda i nevjerojatno brze urbanizacije, tlo pod gradom tone brzinom od otprilike jedan centimetar godišnje.

Nekontrolirana gradnja zgrada i masovno asfaltiranje nekadašnjih zelenih površina drastično su smanjili prirodnu sposobnost tla da upija vodu. Mnogi stari kanali su u potpunosti zatrpani zbog izgradnje novih prometnica, što dodatno otežava prirodni protok vode tijekom snažnih tropskih pljuskova.

Znanstvenici diljem svijeta jasno upozoravaju da će intenzitet i učestalost ovakvih ekstremnih vremenskih događaja samo rasti u godinama koje dolaze. Glavni razlog za to je kontinuirano zagrijavanje planeta uzrokovano stakleničkim plinovima i emisijama fosilnih goriva. Globalno zatopljenje direktno dovodi do porasta razine mora, što izuzetno otežava situaciju za obalne i nizinske gradove širom azijskog kontinenta.

Foto: Patipat Janthong

Poplave u Bangkoku samo su dio šireg trenda sve češćih urbanih poplava koje pogađaju zemlje u razvoju. Drugi veliki gradovi u regiji suočavaju se sa sličnim izazovima koji su rezultat kombinacije geografske ranjivosti, lošeg urbanog planiranja i neizbježnih posljedica klimatskih promjena. Gradske uprave pokušavaju razviti novu infrastrukturu, uključujući inovativne parkove koji bi služili kao golema retencijska područja za višak vode tijekom monsunske sezone. Infrastrukturni projekti zahtijevaju milijarde eura ulaganja kako bi se spriječile još veće materijalne štete u budućnosti i zaštitili životi milijuna ljudi koji žive u kritičnim zonama.

*uz korištenje AI-ja.