FOTO Srpski arhitekti predstavili svoju viziju Maksimira: Imaju i 'štrukli-bar'! Sviđa li vam se?

"Ovo je naš natječajni rad za Idejno rješenje stadiona Maksimir i anketno rješenje kompleksa SC Svetice u Zagrebu. Rješenje predstavlja izraz kreativnog i promišljenog odgovora na iznimno složen projektni zadatak, znatno zahtjevniji nego što je to sam stadion prema UEFA 4 regulativi. Projektni zadatak, napisan na ovaj način – detaljno i precizno, suvremeno i promišljeno – koliko god bio težak, tjerao je na mobilizaciju i razmišljanje. Kada ovako nešto čitate, pomislite: konačno! Konačno da netko shvaća što jedan stadion na izazovnoj lokaciji treba imati. Ovakav izazov tjera vas da pomičete vlastite granice i limite, kada je riječ o resursima i vremenu, znanju, iskustvu i suradnji sa suradnicima, stručnjacima...", poručili iz srpskih firmi. | Foto: DBA Architects/Modelart Arhitekti (Instagram)