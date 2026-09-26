FOTO Srpski arhitekti predstavili svoju viziju Maksimira: Imaju i 'štrukli-bar'! Sviđa li vam se?

U natječaju za novi Maksimir sudjelovali je i kompanija DBA Architects iz Novog Sada s firmom Modelart Arhitekti iz istog grada. Sad su na društvenim mrežama predstavili svoju ideju novog Maksimira... U njihovom radu sudjelovali su i "GE+ Arhitekti" iz Zagreba. U radu su sudjelovali i stručnjaci iz Španjolske, Engleske, Hrvatske...
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U natječaju za novi Maksimir sudjelovali je i kompanija DBA Architects iz Novog Sada s firmom Modelart Arhitekti iz istog grada. Sad su na društvenim mrežama predstavili svoju ideju novog Maksimira... U njihovom radu sudjelovali su i "GE+ Arhitekti" iz Zagreba. U radu su sudjelovali i stručnjaci iz Španjolske, Engleske, Hrvatske...
| Foto: DBA Architects/Modelart Arhitekti (Instagram)
U natječaju za novi Maksimir sudjelovali je i kompanija DBA Architects iz Novog Sada s firmom Modelart Arhitekti iz istog grada. Sad su na društvenim mrežama predstavili svoju ideju novog Maksimira... U njihovom radu sudjelovali su i "GE+ Arhitekti" iz Zagreba. U radu su sudjelovali i stručnjaci iz Španjolske, Engleske, Hrvatske... |
Foto: DBA Architects/Modelart Arhitekti (Instagram)
U natječaju za novi Maksimir sudjelovali je i kompanija DBA Architects iz Novog Sada s firmom Modelart Arhitekti iz istog grada. Sad su na društvenim mrežama predstavili svoju ideju novog Maksimira... U njihovom radu sudjelovali su i "GE+ Arhitekti" iz Zagreba. U radu su sudjelovali i stručnjaci iz Španjolske, Engleske, Hrvatske...
| Foto: DBA Architects/Modelart Arhitekti (Instagram)
"Ovo je naš natječajni rad za Idejno rješenje stadiona Maksimir i anketno rješenje kompleksa SC Svetice u Zagrebu. Rješenje predstavlja izraz kreativnog i promišljenog odgovora na iznimno složen projektni zadatak, znatno zahtjevniji nego što je to sam stadion prema UEFA 4 regulativi. Projektni zadatak, napisan na ovaj način – detaljno i precizno, suvremeno i promišljeno – koliko god bio težak, tjerao je na mobilizaciju i razmišljanje. Kada ovako nešto čitate, pomislite: konačno! Konačno da netko shvaća što jedan stadion na izazovnoj lokaciji treba imati. Ovakav izazov tjera vas da pomičete vlastite granice i limite, kada je riječ o resursima i vremenu, znanju, iskustvu i suradnji sa suradnicima, stručnjacima...", poručili iz srpskih firmi.
| Foto: DBA Architects/Modelart Arhitekti (Instagram)
Kažu kako su ih rezultati najtečaja zbunili... "Naše iskustvo s ovakvim projektima pretočeno je u jedan rad koji je odgovor na sva ova pitanja. Funkcionalno je u skladu sa zahtjevima, unutar zadanog proračuna, a arhitektonskim je izrazom uklopljen u vrijednosti grada, kvalitete lokacije i suvremene odrednice tipologije stadiona. Nakon svega, rezultati natječaja vas zbune... Projektni zadatak trebao bi biti postulat, a žiri sastavljen tako da zna čitati kompleksnu tipologiju i vrednovati 88 pristiglih radova.", poručuju u svojoj objavi...
| Foto: DBA Architects/Modelart Arhitekti (Instagram)
Foto DBA Architects/Modelart Arhitekti (Instagram)
Foto DBA Architects/Modelart Arhitekti (Instagram)
Foto DBA Architects/Modelart Arhitekti (Instagram)
Foto DBA Architects/Modelart Arhitekti (Instagram)
Foto DBA Architects/Modelart Arhitekti (Instagram)
Foto DBA Architects/Modelart Arhitekti (Instagram)
Foto DBA Architects/Modelart Arhitekti (Instagram)
Foto DBA Architects/Modelart Arhitekti (Instagram)
Foto DBA Architects/Modelart Arhitekti (Instagram)
Foto DBA Architects/Modelart Arhitekti (Instagram)
Foto DBA Architects/Modelart Arhitekti (Instagram)
Foto DBA Architects/Modelart Arhitekti (Instagram)
Foto DBA Architects/Modelart Arhitekti (Instagram)
Foto DBA Architects/Modelart Arhitekti (Instagram)
Foto DBA Architects/Modelart Arhitekti (Instagram)
Foto DBA Architects/Modelart Arhitekti (Instagram)