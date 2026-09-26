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'REZULTAT NATJEČAJA NAS JE ZBUNIO...'

FOTO Srpski arhitekti predstavili svoju viziju Maksimira: Imaju i 'štrukli-bar'! Sviđa li vam se?

U natječaju za novi Maksimir sudjelovali je i kompanija DBA Architects iz Novog Sada s firmom Modelart Arhitekti iz istog grada. Sad su na društvenim mrežama predstavili svoju ideju novog Maksimira... U njihovom radu sudjelovali su i "GE+ Arhitekti" iz Zagreba. U radu su sudjelovali i stručnjaci iz Španjolske, Engleske, Hrvatske...
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FOTO Srpski arhitekti predstavili svoju viziju Maksimira: Imaju i 'štrukli-bar'! Sviđa li vam se?
U natječaju za novi Maksimir sudjelovali je i kompanija DBA Architects iz Novog Sada s firmom Modelart Arhitekti iz istog grada. Sad su na društvenim mrežama predstavili svoju ideju novog Maksimira... U njihovom radu sudjelovali su i "GE+ Arhitekti" iz Zagreba. U radu su sudjelovali i stručnjaci iz Španjolske, Engleske, Hrvatske... | Foto: DBA Architects/Modelart Arhitekti (Instagram)
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U natječaju za novi Maksimir sudjelovali je i kompanija DBA Architects iz Novog Sada s firmom Modelart Arhitekti iz istog grada. Sad su na društvenim mrežama predstavili svoju ideju novog Maksimira... U njihovom radu sudjelovali su i "GE+ Arhitekti" iz Zagreba. U radu su sudjelovali i stručnjaci iz Španjolske, Engleske, Hrvatske... | Foto: DBA Architects/Modelart Arhitekti (Instagram)
Komentari 11

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