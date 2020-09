Herojska akcija: Pod paljbom četnika u dva sata spasili 300 bolesnika iz bolnice u Pakracu

Što se događalo u rujnu 1991. na psihijatriji pakračke bolnice? Vladalo je beznadno stanje. Pakračka bolnica konstantno je napadana, a posljednji odjel koji je ostao u ratnom zarobljeništvu bio je psihijatrijski

<p>Jedna od najhumanijih akcija u Domovinskom ratu bila je spašavanje pacijenata psihijatrijske bolnice u Pakracu u rujnu prije 29 godina. Naime, hrvatski branitelji su na današnji dan 1991. pod cijenu vlastita života i pod neprijateljskom vatrom evakuirali su iz bolnice najteže psihijatrijske bolesnike.</p><p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> </p><p>Danima u pakračkoj bolnici nije bilo elementarnih uvjeta za život. Bez pitke vode i hrane ostalo je oko 300 psihičkih bolesnika i medicinsko osoblje.</p><p>Pakračka bolnica konstantno je napadana, a posljednji odjel koji je ostao u ratnom zarobljeništvu bio je psihijatrijski.</p><p>No kad je koncem rujna Banjalučki korpus došao na područje Pakraca počeli su divljački napadi iz svih vrsta naoružanja nešto se moralo napraviti..</p><h2>'Pjevali smo jer smo pjesmom nadglasavali detonacije'</h2><p>- Hranu smo donosili iz skladišta sve dok nismo iscrpili zalihe i bili smo pritom pokretne mete, a vodu smo vadili iz bunara. Spavali smo na improviziranim krevetima i odbrojavali sekunde od ispaljivanja granate do detonacije, pokušavajući barem tako doznati koliko nam je agresor daleko. Pjevali smo jer smo pjesmom nadglasavali detonacije koje su uznemiravale naše bolesnike, a pjesmom smo sebe hrabrili. Posljednjih šest dana bili smo bez struje, gladni i žedni, na granicama izdržljivosti - prisjetila se dramatičnih dana medicinska sestra <strong>Olivera Zelić </strong>u knjizi 'Pouka o čovječnosti' autora Veljka Đorđevića.</p><p>Tadašnji pomoćnik povjerenika Vlade RH za zdravstvo i socijalnu skrb za Pakrac, <strong>Đorđe Gunjević</strong> danima je bezuspješno pokušavao pregovarati s neprijateljem. Propao je i pokušaj međunarodnog Crvenog križa da evakuira bolesnike.</p><p>Na kraju je odlučeno da se sve napravi u vlastitoj organizaciji. Večer prije same evakuacije u sobi kutinskog hotela smišljen je kompletan, detaljan plan.</p><p>Gunjević je okupio tzv. 'Leteći odred', napisao naloge i upute ravnatelju psihijatrije <strong>dr. Nikoli Zeliću</strong>, policiji i vojski. Kutinski Čazmatrans osiguravat će šest autobusa za prijevoz.</p><p>Dobro organizirani branitelji iz Prekopakre i Pakraca, zajedno s medicinskim osobljem bolnice, sve su pripremili za evakuaciju. Od cigala, gredica i dasaka improviziran je prijelaz preko Pakre iza zgrade psihijatrije jer je zaključeno da bi prijelaz preko željeznog mostića bio prerizičan.</p><p>Branitelji su bolesnike prihvaćali i sistemom štafete prebacivali preko Pakre do autobusa. Najteže je bilo onima u koritu rijeke jer su moralo gaziti po vodi dok su bolesnike vodili preko improviziranog mosta. </p><h2>'Da ih smirimo, govorili smo im da idu kući ili na izlet'</h2><p><strong>Marko Martinelli</strong>, zapovjednik voda ZNG-a sa svojih 40-ak ljudi bio je zadužen za transport pacijenata, od kojih su mnogi bili polupokretni ili nepokretni, od bolnice preko rijeke Pakre do autobusa u Gupčevoj ulici.</p><p>Martinelli je tada imao 31 godinu, bio aktivno uključen u obranu Pakraca od prvih dana. </p><p>- Kad je počela evakuacija bio sam odmah pokraj izlaza iz zgrade kroz koji sam prihvaćao oboljele iz podruma. Bili su uplašeni, nemirni, neki su pružali otpor i bili agresivni. No svakako smo se snalazili da ih smirimo: govorili smo im da idu kući, ili na izlet, a mlađima da će posjetiti disko i slično. Bilo ih je tristotinjak i većina je bila srpske nacionalnosti. Ne znam koliko je trajala evakuacija, no činilo se da joj nema kraja. Najteže je bilo s nepokretnima. Kad su svi izvedeni ušao sam u podrum provjeriti da nije tko ostao. Bilo je mračno. Prostorija je izgledala sablasno. Vladali su mrtva tišina, smrad i mrak - prisjetio se Martinelli.</p><p>Koliko je akcija prebacivanja preko Pakre i ukrcavanja bila izvanredno dobro organizirana, govori i to što je provedena za samo dva sata i petnaest minuta. Evakuirano je 300-injak bolesnika, od kojih je 260 psihijatrijskih.</p><h2>'Nije to samo herojstvo. To je lekcija medicinske etike'</h2><p>Danas je nekadašnja psihijatrijska bolnica tek ruševina.</p><p> - Hrvatski branitelji su pod cijenu vlastita života i pod neprijateljskom vatrom evakuirali najteže psihijatrijske bolesnike s raznim dijagnozama. Herojstvo? Nije to samo herojstvo. To je lekcija medicinske etike. Tu se polagao ispit iz etike kakvog nije bilo u povijesti. Liječnici i sestre zajedno s hrvatskim braniteljima, evakuirali su tijekom rata pacijente od kojih je većina bila druge nacionalnosti, a čiji su sinovi ili unuci s okolnih brda granatirali bolnicu prepunu pacijenata. To svijet viđa prvi put. To nije fikcija. To se dogodilo. I nitko nije nastradao. Nitko nije ubijen - napisao je u svojoj knjizi 'Pouke o čovječnosti' psihijatar <strong>Veljko Đorđević</strong>.</p><p>O tom događaju snimljen je i dokumentarni film 'Pouke o čovječnosti' redatelja<strong> Branka Ištvančića</strong> i producenta <strong>Antuna Ivankovića.</strong></p>