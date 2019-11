Srđan dao 230.000 eura ženi iz Vrlike? 'Stavio ih je na stol'

Odlukom suca istrage splitskog Županijskog suda bivši šef vrličke poslovnice OTP banke Srđan Djaković (59) završio je u istražnom zatvoru na Bilicama i to zbog postojanja opasnosti da će okrivljenik pobjeći i na taj način onemogućiti nesmetano vođenje kaznenog postupka te zbog opasnosti da će boravkom na slobodi utjecati na svjedoke, piše Slobodna Dalmacija.

Srki je iz gotovinskog centra naručio da se u banku dostavi 550 tisuća kuna, 200 tisuća švicarskih franaka i milijun i 170 tisuća eura. Kad je dobio novac, uzeo je prije bijega nešto manje od milijun i sto tisuća kuna, milijun i 188 tisuća eura, 200 tisuća švicarskih franaka, 300 kanadskih dolara i 400 BiH konvertibilnih maraka.

Navodno je svom sinu ostavio 20 tisuća eura i 170 tisuća kuna, jednoj klijentici, Z.U. vratio je 100 tisuća franaka, a drugoj, M.M., iz jednog sela udaljenog 40-ak kilometara od Vrlike, nešto manje od 230 tisuća eura.

- A je, tad je sa mnom u kući bio sin i Serđo je samo odjednom banija na vrata. Kazao je mom sinu da izađe, a meni da mu donesen ugovor. Reka mi je da je donija moje novce, da ih mogu zadržati i ako hoću, staviti u neku drugu banku ili da ih dan svojoj dici. Moj, Bože, stavija ih je na stol u nekoj vrići, reka da je on svoje razdužija i krenija ća. Pitala san ga triban li ja šta potpisat, a on je reka da je sve sredija i da ništa ne triban napravit - ispričala je jučer za Slobodnu Dalmaciju 70-godišnjakinja, dodajući kako Srđana poznaje jako dugo i da je u njega imala bezgranično povjerenje.

Kaže i da nije ni znala koliko novca ima na računu, da je to bio novac od njemačke mirovine i invalidnine koju je dobivala na račun svog, već 25 godina pokojnog supruga.

- Kad bi šta priteklo, on je to stavlja na račun, a kad bi meni šta tribalo, dava mi je. Čak me je i svitova kako da dobijen veće kamate. Bilo mi je to čudno zašto je tako doša s novcin, nit san tražila nit san tila dizat novce, ali tad nisan stigla reagirat. Zvala san ga u subotu na mobitel, al se nitko nije javlja. A ne znan ja šta je bilo u njegovoj glavi, šta je on zamislijo. Tek kad san u ponediljak vidila da se počelo govoriti da je pobiga s novcima, svatila sam da nešto nije u redu i otišla san u banku i rekla in šta je bilo i da je taj novac kod mene. Tada su sa mnom do kuće došla dva policajca koji su uzeli tu vriću s novcin. Nek je on živ i zdrav, svaku mu sriću želin, al meni je sve ovo uzelo života, ne želin ja da se o meni piše ka da san ja nešto kriva. Niti san lagala, niti san ukrala niti san ikoga opljačkala, to je moj račun i moj dinar - ispričala je žena.

