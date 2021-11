Hrvatska je ušla u još jedan projekt pojačane obrambene suradnje (PESCO) unutar EU koji se tiče zračnih snaga, pohvalio se ministar obrane Mario Banožić. No, odgovorio je i na novinarska pitanja, koja su prvenstveno bila usmjerena na njegov odnos s predsjednikom RH Zoranom Milanovićem.

- I danas sam ovdje dobio komentar nekoliko kolega koji me pitaju: a što je njemu. Kako objasniti to ponašanje, ja jednostavno ne mogu pronaći riječi niti ću se više truditi. Dobio sam salvu uvreda na osobni račun, dobivam i neke poluprijeteće poruke koje se kasnije potkrjepljuju raznim tjednicima, rekao bih biltenima, koji bi trebali mene dovesti u kontekst osobe koja ne poštuje zakon. Ne, baš suprotno. Zakon je jasan i ja sam ga poštivao i kao ministar državne imovine, i kao ministar obrane - rekao je Banožić.

Projekt PESCO je sedmi kojem se Hrvatska pridružila za pojačane obrambene suradnje unutar EU, piše Večernji list.

- Radi se o projektu Air Power koji će voditi Francuzi. S obzirom na našu nabavku višenamjenskih borbenih aviona, taj je projekt za nas od iznimnog značaja - rekao je ministar Banožić.

Na upit je li odnos između ministra i načelnika HS-a "hladni rat", odgovorio je da ne bi to tako nazvao jer radi se o Hrvatskoj vojsci. Dodao je kako traži da je sve u skladu sa zakonom.

- Predsjednik kritizira sve što ide u prilog branjenja ove njegove teze da bi se on trebao direktno obraćati načelniku Glavnog stožera, a ne ministru obrane. Zamislite nakon dvije-tri godine, kad završi mandat, netko me pita: dobro, zašto si ti dopustio ovih 2-3 milijuna kuna u proračunu da se potroši na nekakav način, a za to nije bilo zakonske odluke? Morate me razumjeti - zaključio je Banožić.