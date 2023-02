Banožić najavio: Za požarnu je sezonu spremno pet kanadera, šest air tractora i helikopter

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske donesen je Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2023. godini, a odluku je u Facebook objavi prenio i Ministar obrane Mario Banožić.

- Time se još jednom potvrđuje odlična suradnja Ministarstva obrane s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom. Za 2023. planiramo angažman do pet zrakoplova Canadair, do šest zrakoplova Air Tractor, transportni helikopter i zrakoplov Pilatus PC-9M. Za intervenciju će biti spremno i do 200 pripadnika Hrvatske vojske, mornaričke snage, desantni brod minopolagač, desantni jurišni brod i gumene brodice, kao i besposadne letjelice koje su se pokazale iznimno korisne u izviđanju i nadzoru područja ugroženih požarima. Hrvatska vojska za gašenje požara spremna je tijekom cijele godine - najavio je Banožić.

Dodaje kako provode osposobljavanje protupožarnih zračnih snaga s dovoljnim brojem posada, letačkog i tehničkog osoblja za gašenje požara te traganje i spašavanje. Za protupožarnu zaštitu Ministarstvo obrane u 2023. planira izdvojiti 16,7 milijuna eura.

Najčitaniji članci