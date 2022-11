Banožić nakon Milanovićeve odbijenice: O obuci ukrajinskih vojnika odlučit će onda Sabor

Ministar obrane Mario Banožić rekao je danas kako će vlada od Sabora tražiti da odluči o obuci ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj, nakon što je tu ideju odbacio predsjednik države Zoran Milanović.

Banožić vjeruje da za to postoji dvotrećinska većina u parlamentu, no nije precizirao u kojem se roku odluka mora donijeti.

Također nije konkretno rekao za što bi se obučavali ukrajinski vojnici.

Milanović je ranije odbio razmotriti Banožićev dopis u kojemu se tražila njegova suglasnost za obuku ukrajinskih snaga na teritoriju Hrvatske.

Predsjednik, koji se više puta tome jasno usprotivio, svoj najnoviji potez obrazložio je proceduralnim razlozima, tvrdeći da Banožićev zahtjev nije u skladu s ustavom.

- Ne vidim nijedan razlog zašto je predsjednik to odbacio. Ovo je izbjegavanje jasnih stavova, jesi li za nešto ili nisi. Što se mene tiče procedura može ići dalje - na vladu, sabor i to je to. - izjavio je Banožić

Također je izjavio kako je siguran u dvotrećinsku većinu, u saborske zastupnike koji duboko osjećaju ono što se događa u Ukrajini i u Europi i u ono što može ugroziti Europu i cijeli svijet.

No ministar obrane nije rekao kako bi obuka konkretno trebala izgledati.

Ipak, nada se da će Sabor odluku donijeti što prije, jer je situacija u Ukrajini svakim danom sve ozbiljnija.

- Koliko god se mi nadali da će to stati, vidimo da se u Rusiji provode mobilizacije, treninzi. Moramo pomoći Ukrajini, dobro se sjećamo kako je bilo nama. - rekao je Banožić.

Najčitaniji članci