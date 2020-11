Banožić o prozivkama: 'Mislim da su teze o lutkama iskustva Milanovića dok je bio premijer'

Ja osjećam tu nervozu koja eskalira, ja ne znam što ministar obrane ima s time, ali znam da Milanović uvlači Hrvatsku vojsku u neke margine, komentirao je Banožić izjave predsjednika Milanovića

<p>Ja sam pristojno odgojen čovjek i nisam odgojen da vrijeđam predsjednika države, rekao je na početku konferencije za medije ministar obrane <strong>Mario Banožić</strong>. </p><p>- Nastojao sam zaštititi načelnika Glavnog stožera koji se po zapovjedi našao u suspektnom prostoru koji je kasnije toliko bilo teško za objasniti pa je krenulo agresivno ponašanje, pa i prema meni - rekao je Banožić i rekao da za neke brifinge nikada nije dobio pismeni i službeni poziv, nego se to događalo usmeno. </p><p>- Upravo na tom usmenom dijalogu se izgubi nekoliko dana, to su dani kada sam bio u Berlinu, jedan datum videokonferencije isto na razini NATO-a. Stojim iza te dvije isprike koje sam rekao i što je čak Milanović rekao da će mi se ispričati kada je shvatio da je greška. Zamolio sam Milanovića da mi pismeno šalje zahtjeve za sastankom i da ti zahtjevi imaju glavu i rep, ovako to ispadne na razini jedne čajanke gdje se ne zna tko je što rekao - poručio je. </p><p>Poručio je i da je morao obrazlagati zašto on sam polaže vijenac. </p><p>- Odluka koja je potpisana, i drago mi je da je objavljena, je odluka koja jasno propisuje okvir u kojim će se elementima koristiti počasno-zaštitna bojna - rekao je. </p><p>Što se tiče polaganja vijenaca, Banožić je naglasio da je zadnje polaganje bivše predsjednice <strong>Kolinde Grabar Kitarović</strong> i predsjednika Sabora je bilo 2017. pa da nije riječ o "nikakvoj višegodišnjoj praksi". </p><p>- Zadnje polaganje koje je izbjegao predsjednik Milanović je bilo 30.5. na Dan državnosti, nije se pojavio - poručio je Banožić te da je riječ o elementima koje on, kao ministar obrane, smatra da ne mora obrazlagati. </p><p>- Zašto je došlo do zabune i neslužbenog protokola kojeg ja nikada nisam odobrio? Na kraju uopće nije potpisana odluka ministra, nego zapovjednika Glavnog stožera - rekao je Banožić i dodao da se radilo o radnom materijalu na kojem je "crvenim slovima stajalo da se nešto mora usuglasiti". </p><p>- Na račun ovoga svega ja sam danas istrpio određene uvrede. I dobro, to je nekakav stil, vidimo da čovjek maltretira javnost već duže vremena, ja sam se nastojao uvijek korektno povući i stavi tezu na mjestu istine, a to su dokumenti - poručio je. </p><p>- Znamo da je jedna nervoza postala općeprisutna nakon afere Janaf. Ja osjećam tu nervozu koja eskalira, ja ne znam što ministar obrane ima s time, ali znam da Milanović uvlači Hrvatsku vojsku u neke margine - poručio je. </p><p>- Teze o tome je li netko krpena lutka i hoće li u budućnosti biti namagarčen, ja mislim da su to njegova vlastita iskustva koja je on imao kao premijer sa svojim ministrom Ostojićem kada je postavio svog obiteljskog prijatelja Sinišu Vargu i sada misli da je to nekakav normalan model rada. Ja imam potpuno povjerenje<strong> Andreja Plenkovića</strong> i svih ljudi koji su uključeni u rad Hrvatske vojske - rekao je Banožić. </p><p>- Nadam se da će ovo biti zadnja tema jer uistinu mislim da je ovo maltretiranje javnosti, a najčešće je riječ o blaćenju ljudi koji su članovi Vlade samo iz razloga zato što se nekome to tako hoće - poručio je ministar. </p>