Milanovi\u0107 je dao izjave nakon sve\u010dane sjednice.\u00a0

Poru\u010dio je kako nema prepucavanja u javnom prostoru. \u0160to se ti\u010de protokola na groblju, Milanovi\u0107 je rekao da je u petak izbjegao komentirati ministra, nego je njegova poruka bila upu\u0107ena predsjedniku Sabora.\u00a0

- Ministar mora raditi ono \u0161to mu ka\u017eu, no onda se ministar po\u010deo baviti mnome. Ni sa kime se ja nisam prepucavao, ne s njime, nisam ga ni spomenuo, o njemu sam govorio poluafirmativno. Po nalogu \"onih gore\", on je morao po drugi put insinuirati da la\u017eem. On je samo ministar, ja sam predsjednik Republike. On je ju\u010der, kada se pokazalo da ni\u0161ta od onog nije istina, i da poku\u0161avaju opravdati bijeg od civilizacijske norme, da se ne bi slikali sa mnom. U tu je\u00a0pri\u010du upleo vojsku i na\u010delnika glavnog sto\u017eera. To je ve\u0107 ozbiljno. Dok sam ja predsjednik, to ne\u0107u dopustiti. Kako \u0107u ga sprije\u010diti? Ne silom, ali rije\u010dima da - rekao je Milanovi\u0107.\u00a0

-\u00a0To \u0161to se ju\u010der dogodilo se nije dogodilo nikad ranije. Ni u vrijeme ove garniture, ni ranije, da se netko tko je do\u0161ao iz kadrovskog inkubatora HDZ-a do\u0111e u Zagreb, da se tako obru\u010di na na\u010delnika Glavnog sto\u017eera, tu se ne radi o tri\u010darijama, to su ozbiljne stvari. 24 sata gleda u papire, onda kukavi\u010dki prebaci krivnju na vojnika - poru\u010dio je.\u00a0

-\u00a0Prvi \u010dovjek ministarstva mora postojati kako jedna vrsta premosnice izme\u0111u predsjednika i susatava financiranja. Mijenjaju se ministri, a i predsjednici. Ministri mogu biti osobe koje razumiju ili ne razumiju. Mene su izabrali gra\u0111ani, njega nisu, ni premijera. Ja sam vrhovni zapovjednik. Suradnja \u0107e biti mogu\u0107a i s premijerom koji je rekao da \u0107e biti \"tvrda kohabitacija\" u no\u0107i kad sam izabran. \u0160to to zna\u010di? Ozbiljan \u010dovjek to ne bi trebao govoriti - rekao je predsjednik.\u00a0