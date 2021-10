Na obilježavanju 30. obljetnice osnutka 137. brigade Zbora narodne garde i Hrvatske vojske u Dugoj Resi predsjednik Milanović komentirao je odluku ministra Marija Banožića te je nazvao "nezrelom osvetničkom odlukom", a njega nebitnim. Oglasio se i ministar Banožić u priopćenju kojeg donosimo u cijelosti.

- Predsjednik Republike Hrvatske svojim izjavama pokazuje kako se neprimjereno odnosi prema obrambenom sustavu i Hrvatskoj vojsci što je neprofesionalno za funkciju koju obnaša.

Predsjednik Republike mora znati kako Hrvatska vojska nije njegova igračka.

Oštro demantiram da je brigadir Elvis Burčul potjeran u mirovinu. Ponavljam da je riječ o brigadiru kojem je isteklo imenovanje na dužnost zapovjednika Počasno-zaštitne bojne te mu je sukladno zakonu, po potrebi službe i u skladu s Planom izdvajanja osoblja za 2021. prestala djelatna vojna služba s pravom na starosnu mirovinu.

Vezano uz navode Predsjednika Republike da će pitanje “svoje Počasno-zaštitne bojne riješiti na drugi način vojnički, zapovjedno”, naglašavam da je svatko dužan poštovati zakon pa i Predsjednik Republike Hrvatske te su Zakonom o obrani jasno propisani ustrojstvo i zapovijedanje u Oružanim snagama Republike Hrvatske, kao i nadležnosti državnih tijela u području obrane.

U skladu s Ustavom, Predsjednik Republike Hrvatske je vrhovni zapovjednik Oružanih snaga što nitko ne dovodi u pitanje, ali su nadležnosti Predsjednika Republike Hrvatske jasno i nedvosmisleno propisane Zakonom o obrani kojega je 2013. godine Milanovićeva Vlada predložila, a Hrvatski sabor donio i koji je i danas na snazi. Stoga Predsjednik Republike svoje ovlasti kao vrhovni zapovjednik mora provoditi u skladu sa Zakonom o obrani.

Očito u nedostatku argumenata Predsjednik Republike Hrvatske ne zna drugačije reagirati osim vrijeđati na osobnoj razini - napisao je u priopćenju Banožić.

Prisjetimo se što je rekao Milanović u Dugoj Resi.

- Između korektnih i koliko-toliko normalnih odnosa stoji jedna nezrela osvetnička odluka ministra da se iskali na jednom zaslužnom brigadiru. To treba ukloniti, to se neće događati. Ne može jedan ministar nekoga potjerati u mirovinu jer ga ne voli. Ja protumjerama neću uzvraćati jer se to ne radi, preko vojnika se ne vodi politika. Pitanje svoje Počasno-zaštitne bojne ću riješiti na drugi način, vojnički, zapovjedni. Između normalnih odnosa, na jedan način kamikaze se ugradio jedan junior ministar - rekao je predsjednik.

- On je nebitan. Plenković, od njega se očekuje da to riješi. Ovo je refleksija odnosa u HDZ-u, to su poruke koje se odašilju preko grbače vojnika - rekao je Milanović na potanje može li i dalje surađivati s ministrom Banožićem.