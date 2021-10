Predsjednik Republike Hrvatske i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović sudjeluje na obilježavanju 30. obljetnice osnutka 137. brigade ZNG/HV.

Prije toga je na Trgu Svetog Jurja položio vijenac kod Spomen obilježja 137. brigade ZNG/HV.

Na pitanje novinara o sjednici Vijeća za obranu kaže kako bi trebala biti održana svakako prije donošenja proračuna.

"Planiranje, novac i oprema su nešto za što se novac mora osigurati. Vojnici govore meni, a ja to svakom prilikom pokušavam reći onima koji o tome odlučuju, no odgovora nema", rekao je Milanović i dodao da je vojska prioritet.

"Sastanak neće izgledati dobro. Između dobrih odnosa Plenkovića i mene stoji osvetnična težnja ministra obrane. Ne može nekakav ministar reći da će nekoga potjerati u mirovinu. Ja protumjerama neću uzvraćati, na vojnicima se ne smije iskaljivati", kazao je.

"To su kamikaze, pojavio se nekakav junior ministar, Plenković to mora riješiti. Od njega se očekuje da to riješi. Ovo što se sada događa - to su poruke koje se odašilju unutar HDZ-a", rekao je Milanović.

Navodi kako ga zabrinjava brzina obnavljanja letjelica koje ima vojska. "To su u principu dobre letjelice, ali imamo problem u njihovu održavanju. To traje, ali treba objavljati. Helikopteri su jedino u Rusiji mogli biti održavani", naveo je Milanović na pitanje o helikopterima koji ne lete.

"Moja moć nije velika, ali kad je vojska u pitanju, zna se tko je vrhovni zapovjednik", rekao je Milanović. Navodi da je za probleme s letjelicama kriva politika i nadležno ministarstvo.

"Oni cijelo ljeto lete i spašavaju ljude koji su na otocima. To je posao civila, a ne vojske", rekao je Milanović i dodao kako sada "nabavljamo lijepo, veliko i skupo".

Govoreći o vojnim helikopterima kaže da ga općenito zabrinjava brzina zanavljanja i održavanje tehničkih sredstava, osobito letjelica koje su opasne. “Nažalost, imamo sistemski problem s tim letjelicama jer dugo traju ciklusi oporavka”, kaže dodajući da je odluka o nabavci tih letjelica bila razumna u tretnutku kad su se nabavljali. “Sve drugo je pitanje za DORH”, kaže.

Na ponovna pitanja o Burčulu kaže da će on opet voditi Bojnu, makar kao zamjenik. “Ja sam vrhovni zapovjednik i u vojsci se zna tko je to. To svakako nije ministar obrane, nijedan, posebno ne stranački. Sve što zakon propušta reći propisuje Ustav, ne mogu biti dva vrhovna zapovjednika. Ali Vlada upravlja novcem. Pitanje tog zapovjednika, zašto nema toga, toga i toga. Za to je odgovorna Vlada i ministarstvo”, govori.

Rat i gloginje

Milanović kaže da u vojsci vidi prije svega rad i posvećenost poslu.

“Ovo što sad nabavljamo je lijepo, veliko, skupo”, kaže.

“Ako si ministar i ako ti je 10 puta rečeno nešto od strane zapovjednik i mene, onda reagiraš. S obzirom da nije u stanju ministar, kao što nije u stanju ni nabaviti pisoare za vojni neboder, onda ćemo s premijerom razgovarati jer samo on to može razriješiti”, kaže.

“Ne može nečija osobna frustracija imati utjecaj na odnose u vojsci. Ako čuješ da vrhovni zapovjednik traži nešto onda to napraviš. Ako ne, onda ideš u rat, ali tuđim gloginjama mlatiš nešto”, kaže.

Na pitanja o presudi u slučaju INA-e i Mola kaže kako ona neće pomoći odnosima dviju država dok je Orban premijer. “To je povijest pakosti i zlobe, to su heroji doba zlog. Orban tvrdi da je tadašnjii predsjednik Uprav MOL-a nedužan kao djevica Marija, to nije”, govori. Dodaje i da Vlada na tome ne radi jer su joj “važni odnosi s vlašću u Budimpešti”.