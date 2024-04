Banožić prije 5 mjeseci usmrtio vozača. Optužnice nema, istraga može trajati još samo 30 dana!

Točno je pet mjeseci od kako je bivši ministar obrane Mario Banožić, tog 11. studenog, skrivio prometnu nesreću u kojoj je poginuo 40-godišnji otac dvoje malodobne djece Goran Šarić. Iako je Općinsko državno odvjetništvo istragu pokrenulo, optužnice protiv Banožića i dalje nema, točnije nije podignuta. Pitali smo odvjetnika koliko dugo može trajati ta situacija bez podizanja optužnice.

- U ovim prometnim nesrećama su najvažnija vještačena, iskaz svih očevidaca, u ovom slučaju mislim da je samo jedan, osoba koju je navodno Banožić preticao. Ako se radi o stranom državljaninu pitanje je li odmah saslušan. Ima puno putnika koja traže odgovor. Nije neuobičajeno da toliko traje, ali s obzirom na to da s radi o javnoj osobi, bivšem ministru, da javnost očekuje brzu istragu, brzo utvrđivanje istine, s tog aspekta je dugo - objašnjava odvjetnik i bivši sudac Branko Šerić.

Podsjetimo, Banožić je prometnu nesreću izazvao kada je po gustoj magli u 6.15 sati ujutro, dok je išao u lov, svojim terencem pretjecao kamion. Potom se na izlazu iz Vinkovaca u smjeru Županje izravno sudario s kombijem koji je dolazio iz drugog smjera. Noć prije kobnog jutra bivši ministar navodno je bio na druženju koje je potrajalo do kasno u noć.

Odmah nakon nesreće na teren su izašli vatrogasci, policija ali i vojna policija. Banožić se hitno prevozi u vinkovačku bolnicu, a promet se zaustavlja tek dva sata nakon nesreće. 40-godišnji Šarić poginuo je na mjestu nesreće. U bolnici Banožiću za potrebe liječenja uzimaju uzorak krvi oko 6.45 ujutro, gdje je utvrđeno da je imao 0,21 promil alkohola u krvi. Banožić je u teškom stanju i prebacuju ga u KBC Osijek. Tek tamo, za potrebe istrage, između 13 i 14 sati, uzimaju mu službene uzorke krvi i urina, koji se šalju na vještačenje u Centar "Ivan Vučetić". Ova analiza se objavljuje nakon tri dana i pokazuje da nije imao nedopuštenu razinu alkohola u krvi. Banožić je dva tjedna bio u KBC-u Osijek, a iz bolnice je otpušten 24. studenog, na kućno liječenje. Zadobio je višestruke ozljede tijela, mozga, prsnog koša, ekstremiteta. Prvo su ga hospitalizirali u vinkovačkoj bolnici, a zbog težine ozljeda su ga prebacili na intenzivno liječenje u osječki KBC, nakon čega su ga prebacili na Kliniku za neurologiju.

Premijer Andrej Plenković smjenjuje Banožića s funkcije ministra. U bolnici su ga posjetili ministar Tomo Medved, Vili Beroš i premijer. Policija dan nakon nesreće objavljuje da će podnijeti kaznenu prijavu za izazivanje prometne nesreće iz nehaja, za što je propisana kazna do osam godina zatvora. Učinili su to prije dobivanja službenog nalaza krvi iz kojega bi se vidjelo je li bio pod utjecajem alkohola. U tom slučaju je mogao biti prijavljen za kazneno djelo iz namjere, za što se predviđa kazna od 3 do 15 godina.

I ako je praksa da policija izuzme mobitel i utvrdi se je li on korišten tijekom vožnje, ipak je vraćen njegovoj obitelji. Vještačenjem se otkriva kako mu je terenac koji je vozio tog jutra imao specijalizirane dijelove koji mu izvorno ne pripadaju i za koje nema atest. Banožić u bolnici preko odvjetnice aktivira opciju šest plus šest, kojom će prvih šest mjeseci primati cijelu plaću, a pola iznosa plaće ostalih šest mjeseci. Saborski mandat odbio je aktivirati.

Banožića su zatim u tajnosti otpustili iz bolnice na kućno liječenje. Bivši ministar nije išao u istražni zatvor, već je izašao kao slobodan čovjek. DORH je priznao kako nije imao pojma ni da je bivši ministar tada otišao kući. Banožić se potom na Facebooku oglasio gdje je izrazio žaljenje zbog nesreće i sućut obitelji preminulog Šarića. Pet dana nakon izlaska iz bolnice Banožić je dao iskaz policiji, u strogo kontroliranim uvjetima. Lift navodno nije radio baš u trenutku kad ga se ispitivalo, a službenici su dobili uputu da za to vrijeme ne izlaze iz ureda. Nisu mu odredili istražni zatvor, nisu ga priveli u lisicama.

- Do usvajanja Lex AP, trebali su komunicirat s javnošću na bilo koji način. Puštali su polovične informacije, pa je ostalo na volju čitateljima, gledateljima da oni sami zaključuju o čemu se radi. Trebalo je neke informacije dat javnosti na uvid - odgovorio nam je Šerić na pitanje jesu li institucije drugačije mogle informirati javnost o slučaju Banožić.

Dodao je i kako istraga, načelno, može trajati šest mjeseci.

- Istraga je predviđena Zakonom o kaznenom postupku da traje šest mjeseci, ali na zahtjev Državnog odvjetništva sud može odobriti produljenje - objasnio je Šerić.

U javnost je izašla i fotografija Banožića u vinkovačkom kafiću, a bio je u društvu sa Zlatkom Zovkom, bratićem šefa vukovarsko-srijemske policije. Iste policije koja istražuje njegovu nesreću.

- Bio sam slučajno s čovjekom, popio kavu, napravili ste mi problem. Protiv čovjeka je bila podnesena kaznena prijava prije nego što sam ja bio s njime - rekao nam je sada Zovko dodajući da nakon toga nije bio s Banožić. - Nemam veze s čovjekom, nit se čujemo, ne mogu, ne da neću nego ne mogu - rekao je te više puta uznemireno ponovio da su mu novinari s objavom fotografije napravili problem.

Kaznena prijava u tajnosti je stigla do Državnog odvjetništva u Vukovaru, a dan nakon stiže i službena potvrda policije o podnošenju prijave DORH-u. Tereti ga se za izazivanje nesreće iz nehaja i za nesreću sa smrtnom posljedicom. Prijeti mu najviše osam godina zatvora. Banožiću nisu odredili nikakve mjere opreza, vozačku dozvolu i dalje ima, a može slobodno i kontaktirati svjedoke nesreće.

DORH se ponovno oglasio nakon što se predsjednik Republike Zoran Milanović na Facebooku upitao zašto Banožić do danas nije optužen.

- Općinsko državno odvjetništvo u Vinkovcima donijelo je rješenje o provođenju istrage protiv hrvatskog državljanina (1979.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu iz čl. 227. st. 1., 2., i 6. Kaznenog zakona (priopćenje objavljeno 5. siječnja 2024.) i provodi daljnje dokazne radnje tijekom istrage u kojoj su ispitani okrivljenik i svjedoci, a u tijeku je provođenje dokazne radnje prometno–tehničkog vještačenja sukladno nalogu od 9. veljače 2023., kao i dopune tog vještačenja od 2. travnja 2024. - poručili su iz DORH-a. U razgovoru s bivšim Banožićevim kolegama doznali smo kako se bivši ministar u cijelosti povukao iz politike. Konkretno, neslužbeno smo doznali, kako je bio pozvan na obljetnicu osnutka vukovarsko-srijemskog HDZ-a, na čijem je čelu bio, ali nije došao. - Ne sudjeluje u stranačkom životu - kratko nam je prokomentirao jedan od njegovih kolega.