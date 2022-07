Banožić se gura, a žene mu nose kišobran. Psihijatar: ‘Želi da svi vide da je on postao uspješan...'

Naši političari pa i ministri imaju velikih problema s neverbalnom komunikacijom, a zaboravljaju da građani sve više to primjećuju. Savjetovao bih sve naše političare da se pozabave time jer se u neverbalnoj komunikaciji ne može lagati, pa je to dosta delikatno. Što se tiče situacije ministra Marija Banožića, kad je stao ispred ministrice Vučković, mislim da je to bio nezgrapan potez, koji je nehotice napravljen. Siguran sam da nije bilo namjere, posebice jer su iz iste organizacije.