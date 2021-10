Ministar obrane Mario Banožić u Požegi je rekao da je od viceadmirala Roberta Hranja, načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga, zatražio ostavku.

- Stvar je jednostavna. Ako ne možeš poštovati zakon, ako ne možeš trpjeti pritisak osobe koja kad nema argumente ide u ponižavanje, kada nema hrabrosti sjesti za stol. Kao što sa mnom nema hrabrosti 6 mjeseci održati jedan briefing o stanju u vojsci u kojem svi troje moramo sudjelovati, onda ne mogu reći ništa drugo nego da imamo ozbiljan problem - rekao je Banožić, prenosi RTL.

- 'Želim da ovo bude zadnji put. Pozivam predsjednika Milanovića da onako pravo muški sjedne sa mnom za stol i razgovara o rješenjima za Hrvatsku vojsku. A ne da vrijeđa i prijeti se zapovjednicima koji moraju izvršavati njegovu odluku i imat će situaciju kao što ste mogli vidjeti gore - kazao je Banožić.

'Do jučer sam bio u protokolu'

Na obilježavanju obljetnice "Trokut Novska" - Dan početka oslobađanja zapadne Slavonije i komemoraciji u spomen na poginule hrvatske branitelje bio je predsjednik Zoran Milanović koji je održao i govor. Tamo je bio i ministar Banožić, koji je rekao da mu je zabranjeno govoriti. Kaže da je do jučer bio u protokolu, ali da mu je rečeno da će govoriti samo Milanović.

- 'Načelnika sam pitao za zakonitost takvih zapovijedi, na što je on počeo tražiti razne izgovore da je tako nešto morao učiniti. Znam da nije prvi puta - rekao je Banožić.

Kaže da je Zakon o obrani donio Milanović kao premijer i da je on kao vrhovni zapovjednik dobrodošao u protokole.

'- Ali da ćemo pristati na to da se ne poštuje zakon, na to da načelnik Glavnog stožera pristaje na zapovijedi koje nisu utemeljene zakonom, ne mogu pristati i zato sam tražio njegovu ostavku - rekao je i dodao na podatak da ga Milanović nije pozdravio da 'to najbolje govori o njemu i njegovom poštovanju institucije'