Predsjednik Vlade Andrej Plenković odgovarao je na pitanja novinara tijekom samita Europskog vijeća u Bruxellesu.

Plenković je govorio o migracijama te rekao da neke države doživljavaju velike migracijske pritiske, osobito zemlje poput Latvije, Litve i Poljske.

- Inzistirali smo na tome da se dodatno podupru zemlje koje čuvaju vanjsku granicu Unije - kaže premijer. Dodao je i kako je istaknuo da je Hrvatska spremna za Schengen, javlja N1.

- Inicirao sam raspravu u BiH. Svi su svjesni napetosti situacije i s oprezom i neodobravanjem čitaju poruke Milorada Dodika. Istaknuo sam da je nužno da se tijekom ove godine postigne konsenzus o Izbornom zakonu koji će Hrvatima omogućiti da se na legitiman način biraju njihovi predstavnici u institucije BiH - rekao je hrvatski premijer novinarima. Na pitanja o akcijskom planu za migrante, Plenković kaže da je smisao toga da se val migranata ne prelije u zemlje članice.

- Postoje dobro organizirane skupine krijumčara, to su ljudi koji vješto, organizriano, za ozbiljan novac profitiraju na tuđoj nesreći. Zato je čuvanje vanjske granice velika zadaća - kaže. Objašnjava i da je zato toliko važna granica Hrvatske i BiH, ali da je bliskost dviju zemalja tolika da se zbog nje nije išlo u dizanje žica i zidova.

- Ideja je da se od Komisije zatraži da pripremi jedno sveobuhvatno izvješće na temelju kojeg će se predvidjeti financijska sredstva koja će članicama pomoći da bolje čuvaju svoju granicu - kaže i dodaje da je RH uložila 200 milijuna eura u čuvanje granice. Plenković kaže da Hrvatska nije bila tema te da ne očekuje nikakvu kaznu zbog incidenata u odnosu hrvatske policije prema migrantima koji ilegalno prelaze granicu.

Plenković kaže da gleda dobro na sve “što može pomoći BiH da bolje upravlja migracijama”.

- Ovo što se sada događa na Baltiku nama nije nepoznato - kaže.

Sukob oko umirovljenja brigadira Burčula

Milanović je za ministra Banožića rekao da je skupljao pokemone dok je brigadir Elvis Burčul ratovao.

- Čovjek ima 58 godina i nije trebao ići u mirovinu. Ovo je laž kojom se pokušalo sakriti motiv, a to je osveta. To se neće događati nikome u vojsci. Nitko neće ići u mirovinu i biti ponižen na ovaj način. Taj tip je skupljao Pokemone dok su ovi ratovali. Ministar mu može čizme glancati. Ovo će ih skupo koštati - rekao je predsjednik. Kaže i da se radi o osobnoj, seljačkoj osveti.

- Banožić je džepni ministar, on je beskućnik - kaže Milanović, a ponovio je i kako je premijer u sve bio upućen. Dodao je i kako “Banožić blebeće o Ustavu, a ne ništa o tome”.

Plenković je komentirao Milanovićeve izjave.

- Ako je u Zagrebu bilo jugo, onda je u Rimu vjerojatno bilo široko. To pitanje nema nikakve veze sa mnom i treba se rješavati u trokutu ministar, predsjednik i Glavni stožer. Bilo kakve prijetnje, ucjene i najavljeni cirkusi govore o njemu, ne o nama. Ta tema nema veze sa mnom, ja se nijednom nisam miješao u proces imenovanja, promaknuća, razrješenja bilo kojeg časnika HV-a. Možete to pitati bivšu predsjednicu, Krstičevića, Milanovića, Kranja, Šundova i Banožića.. to s Vladom i sa mnom nema nikakve veze. Važno je samo je li sve provedeno zakonito, ja ću tu zaustaviti tu temu, neka to rješava s ministrom.”

Na pitanje hoće li inzistirati da Gordan Lauc ostane član ZS-a kazao je da je to već 150 tisuća puta objasnio.

- Ljudi koji su u ZS su tamo na naš zahtjev. Savjet postoji samo kad zasjeda, njihovi stavovi koje iznose van zasjedanja savjeta su njihovi. To je sve.”

- Linija hrvatske Vlade, jedina službena, je da je cijepljenje dobro, cijepiti se treba, cjepiva imamo dovoljno, cjepivo najbolje štiti od zaraze - govori premijer i dodjae kako “oni puno govore jer ih se puno pita”.

Ukidanje viza

Na pitanja o ukidanju viznog režima s SAD-om kaže da je to Hrvatska čekala 30 godina te da je to rezultat dobrog rada Vlade.

O pretresanju stana župana Stjepana Kožića kaže kako nema informacija osim onoga što je vidio u medijima. “Što je istina vidjet ćemo. Vidim da je rekao da nije počinio kazneno djelo. Ne želim spekulirati, očekujem od DORH-a da izvoli odmah izaći pred medije i objasniti o čemu se radi. Ima tamo puno ljudi, nek se izvole nacrtati pred vašim kolegama i neka objasne”, kaže.

Najavljena blokada

- Sve to morate pitati njega. Veleposlanike je dobio prijedlog prije godinu dana. Zašto to nije riješeno, sigurno nije do nas. Ove tehnikalije on mora rješavati s ministrom. Nisam se miješao prije. Imali smo sastanak vijeća za obranu zbog aviona. To je suradnja onakva kakva je realna. ne možete očekivati zaljubljenu suradnju s nekim tko stalno vrijeđa sve, prijeti, ucjenjuje, govori o auzmešu. Znate kad kažete da je nekom auzmeš u glavi, to je gore od široko, to morate sve njega pitati - govori premijer na pitanja o mogućoj blokadi procesa od stranke predsjednika, a sve zbog umirovljenja brigadira Burčula.