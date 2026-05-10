Banožić ušao u novi biznis: Prihod mu je 56.000 eura...
NOVI EXPRESS Na početku suđenja za prometnu nesreću koju je izazvao bivši ministar obrane je rekao kako su mu osobna primanja oko 2000 eura, naglasivši pritom da je vlastita tvrtka njegov izvor prihoda...
Točno 56.000 eura iznosili su prošlogodišnji prihodi tvrtke Jav d.o.o., čiji je vlasnik bivši ministar obrane Mario Banožić, dok su rashodi bili nešto veći od 38.500 eura. Riječ je o tvrtki koja je pokrenuta krajem 2024. godine, u trenutku kad je Banožiću isteklo razdoblje 6+6, odnosno kad je prestao primati šest mjeseci pune i dodatnih šest mjeseci polovice ministarske plaće. Ulaskom u privatnike, Banožić je okrenuo novi list u karijeri.