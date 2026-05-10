Putnici bez simptoma bit će prevezeni u samoizolaciju putem posebno organiziranog prijevoza, a ne redovitim komercijalnim letovima, objavio je Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti.
Medicinski timovi ušli na kruzer na kojem hara hantavirus, na palubi čekaju maskirani putnici
Španjolska je u nedjelju započela proces evakuacije putnika s kruzera pogođenog hantavirusom, usidrenog u blizini Tenerifea, ukrcavanjem zdravstvenih stručnjaka na brod kako bi obavili završnu zdravstvenu provjeru putnika prije iskrcavanja, priopćilo je španjolsko ministarstvo zdravstva, a prenosi agencija Reuters.
Gotovo mjesec dana otkako je prvi putnik umro od hantavirusa na kruzeru MV Hondius, brod je konačno došao u nedjelju rano ujutro do otoka Tenerife u Kanarskim otocima.
Uoči dolaska broda trajale su intenzivne pripreme radi prihvata njegovih preko 100 putnika u luci Granadilla, prenio je BBC.
Medicinski timovi će provjeriti zdravstveno stanje svih osoba u potrazi za naznakama virusa. Prema najnovijim izvješćima, nitko drugi nema simptome.
Ljudi će potom biti podijeljeni u skupine prema državljanstvima te će u manjim brodovima biti prevezeni na obalu.
Potom će iz lokalne zračne luke čarter-letovima biti prevezeni u svoje matične države.
Hondius je blizu luke stigao prije zore, no nije mu dopušteno da dođe do obale, već je oko usidrenog broda uspostavljeno sigurnosno područje.
Španjolska ministrica zdravstva Monica Garcia je kompleksnu operaciju radi sprečavanja širenja andskog soja virusa opisala kao "neviđenu".
Operacija uključuje 23 zemlje, a pomno je planirana radi maksimalne sigurnosti i odgovora na zabrinutosti lokalnog stanovništva. Među njima je i predsjednik Kanarskih otoka koji kaže da "neće biti miran" dok svi putnici i posada ne otiđu.
Međutim, Garcia je u subotu ponovila da je "rizik od zaraze za stanovništvo nizak".
"Vjerujemo da su pretjerano širenje panike, dezinformacije i zbunjenost suprotni osnovnim načelima očuvanja javnog zdravlja", dodala je.
Sigurnosne mjere u luci na jugu Tenerifa su značajno pojačane u subotu.
Španjolska vojna policija te timovi za odgovor na krizne situacije su postavili velike šatore za prijem, a pristup luci je ograničen.
Samo 17 filipinskih članova posade ostat će na brodu kako bi otplovili do Nizozemske, pod čijom zastavom plovi MV Hondius .
Tijelo njemačkog putnika, koji je umro od infekcije tijekom ekspedicije, putovat će s njima.
Državni tajnik za zdravstvo Javier Padilla potvrdio je da se kruzer MV Hondius usidrio u luci Granadilla te da će vanjski zdravstveni tim početi prilaziti i ukrcavati se na brod uskoro. Nakon što zdravstveni stručnjaci daju zeleno svjetlo, započet će proces iskrcavanja.
- Zasad sve ide po planu - rekao je Padilla za RTVE.
Tri autobusa Vojne hitne jedinice (UME) sudjelovat će u prijevozu te je vojno osoblje u pripravnosti u slučaju potrebe za pojačanjem.
- Nijedan putnik neće biti ostavljen - izjavio je, dodajući da će svi biti prevezeni.
Španjolski mediji javljaju kako bi iza 8 sati trebala krenuti evakuacija s prvim iskrcavanjem 14 španjolskih državljana koji su bili na brodu.
Petero Francuza medicinskim letom će prebaciti u svoju državu i tamo će prvo biti u karanteni 72 sata za potpunu procjenu prije nego ih puste kućama, gdje će biti 45 dana u izolaciji.
Kruzer Hondius jutros je pristao na Tenerifima., nešto prije zore. No brod se usidrio na moru kako bi osigurali svoju daljnju izolaciju. Oko broda se provodio sigurnosni perimetar od jedne nautičke milje dok se približavao otoku.
