Bar u Zadru nudi jedinstveni koktel od čak 130 eura: 'Tajna je u viskiju starom 30 godina...'

Viski, bitter i led, plus naranča, osnovni su sastojak Old Fashioned koktela koji je osmišljen prije 150 godina. Varijacija na temu je mnogo, no u Zadru smo pronašli bar u kojem njegovo specijalno izdanje stoji 130 eura. Tajna je, naime, u sastojcima, odnosno viskiju koji je star trideset godina.