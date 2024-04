Tuga u Makarskoj nakon smrti susjede Milke (73): 'Brinula se o sinu, tko će sada njemu pomoći'

Bila je povučena žena, ni sa kim se nije previše družila, ni u koga se nije dirala. Brinula se o bolesnom sinu, imala je tog psa s kojim bi svakodnevno prošetala, to je bio njezin đir. Bila je svoja. Nisam bila kod kuće kad se to dogodilo, samo su me nazvali da se ne vraćam jer zbog očevida neću moći proći, kažu nam susjedi 73-godišnje Milke B., žene koja je nesretno preminula u nedjelju oko 10.20 sati nakon što ju je ispred ulaza u zgradu napao 40-godišnjak, prvo verbalno, a potom je i odgurnuo. Njezinog psa udario je nogom.

Žena je ušla u zgradu, uspjela se popeti do drugog kata, pozvoniti susjedu i nazvati policiju, no tada joj je pozlilo. Nije joj bilo spasa. Kako doznajemo, žena je živjela na 6. katu sa sinom, suprug joj je preminuo, dok joj je drugi sin poginuo u Domovinskom ratu. Nosila je svoje tuge, kažu nam susjedi, u tišini.

- Bila je fina i pristojna žena, a iako smo susjede, bile smo samo na 'dobar dan'. Bojala sam se tog njezinog psa, to je bio ogroman pas, nije mi bilo ugodno u njegovoj blizini pa sam izbjegavala zaustavljati se. Svi smo u šoku, ne znam tko će sada pomoći njezinom sinu. On je prekrasan momak, ali nažalost ima poteškoća. Psa su odmah odveli. Čini se da je beštija danas važnija od čovjeka – kaže nam u nevjerici Milkina susjeda.

Iz policije su izvijestili kako su napadača uhitili i nad njim proveli istragu.

- Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 40-godišnjak ostvario obilježja kaznenog djela prouzročenja smrti iz nehaja te je danas uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku - naglasili su iz policije. Za to mu prijeti kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina.

Naši sugovornici kažu nam kako znaju tko je napadač i da nije prvi put da s njim imaju neugodnosti.

Kako navodi Dalmatinski portal, uhićeni muškarac od ranije ima prijave za krađe i nasilje, a osuđen je i na devet mjeseci zbog obiteljskog nasilja nad nevjenčanom suprugom, kojoj je udarao glavom o hladnjak. Viši sud mu je bio povisio kaznu uvaživši argumentaciju DORH-a i raniju osuđivanost.

Mnogi su u ponedjeljak palili svijeće ispred zgrade gdje je Milka stanovala 25 godina.