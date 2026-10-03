Barbara iz Ivanovca je naša 26. najuzornija seoska žena!

Barbara Fučec Borović iz Ivanovca pokraj Čakovca, koja je predstavljala Međimursku županiju, ovogodišnja je najuzornija hrvatska seoska žena po izboru žirija u kojem je sjedio i direktor izdavaštva 24sata Goran Gavranović. Izbor 26. po redu je u subotu održan u Iloku, odakle dolazi prošlogodišnja nositeljica titule. Ondje je bio i potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede David Vlajčić te je najavionovu mjeru koja štiti hrvatsku seosku ženu, a tiče se porodiljnog dopusta.

Foto: Davor Javorović/Pixsell

Inače, pobjednica koju je izabrao žiri diplomirana je agronomkinja, supruga, majka i mlada žena koja je odlučila ostati na svom rodnom imanju i nastaviti obiteljsku poljoprivrednu tradiciju. Od tri sestre upravo je Barbara svoje znanje, ljubav i budućnost odlučila posvetiti hrvatskom selu.

Na obiteljskom gospodarstvu obrađuju oko 100 hektara poljoprivrednih površina, dok je Barbara nositeljica OPG-a na kojem vodi proizvodnju na dodatnih 13 hektara. Uzgajaju pšenicu, kukuruz, tritikale, heljdu i buču od koje proizvode kvalitetno bučino ulje i heljdinu kašu.

Uz nju je svakodnevno i suprug, koji je nakon vjenčanja došao živjeti na njezino obiteljsko gospodarstvo. Zajedno rade rame uz rame i dokazuju da se uspješna poljoprivreda gradi zajedništvom, radom i međusobnim povjerenjem. Na gospodarstvu sve poslove obavljaju sami, a Barbara ravnopravno sudjeluje u svakom segmentu proizvodnje. Vozi traktore, upravlja svim priključcima, radi u polju, vodi administraciju i brine o organizaciji cijelog gospodarstva. Pravi je dokaz da današnja žena na selu može jednako uspješno obavljati i najzahtjevnije poljoprivredne poslove.

24sata Ilok: 26. izbor najuzornije hrvatske seoske žene | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Na farmi imaju oko 160 grla stoke, a zahvaljujući robotskoj mužnji svakodnevno proizvedu oko 1.500 litara mlijeka, odnosno više od 550 tisuća litara godišnje. Od tog mlijeka Barbara vlastitim rukama izrađuje razne vrste sireva koji su već osvojili brončane, srebrne i zlatne medalje za kvalitetu.

Njihovo gospodarstvo primjer je kako se tradicija može uspješno spojiti s modernom tehnologijom. Robotska mužnja, solarni paneli i stalna ulaganja omogućuju lakši rad, ali ono najvrjednije i dalje ostaje ljudski trud i predanost cijele obitelji.

Osim poljoprivrede, obitelj njeguje i uzgoj autohtone pasmine međimurskog psa - međija, za što su višestruko nagrađivani. Suprugova obitelj Borović poznata je i po uzgoju lješnjaka pa zajedno stvaraju lijepu priču međimurske poljoprivrede i domaćih proizvoda.

Barbara je aktivna članica brojnih udruga, tajnica Udruge mladih proizvođača Međimurja te članica dobrovoljnog vatrogasnog društva. Uz sve poslovne i obiteljske obveze više od deset godina uspješno gradi i svoju priču kao Oriflame brend partnerica, a slobodno vrijeme koristi za izradu prekrasnih dekoracija i vjenčića od prirodnih materijala.

Barbara predstavlja novu generaciju hrvatskih poljoprivrednica - obrazovanu, vrijednu, hrabru i modernu. Ženu koja se ne boji sjesti u traktor, voditi gospodarstvo, razvijati proizvodnju i pritom ostati brižna majka, supruga i domaćica. Upravo takve žene čine budućnost hrvatskog sela.

Ove godine po prvi puta čitatelji 24sata birali su svoju najuzorniju hrvatsku seosku ženu. Prema njihovu izboru, titulu je odnijela Diana Prpić Šeketa iz Brežana u Karlovačkoj županiji, koja je dobila solarnu elektranu po principu ključ u ruke od tvrtke EMSO, direktora Josipa Kolareca.

24sata Ilok: 26. izbor najuzornije hrvatske seoske žene | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Diana je majka dvoje djece i iznimno poduzetna žena koja svojim radom, znanjem i inovativnošću svakodnevno dokazuje kako hrvatska poljoprivreda ima budućnost. Za nju su obitelj, zemlja i tradicija najveće životne vrijednosti, a upravo na njima gradi uspješnu priču svoga obiteljskog gospodarstva.

Obitelj Prpić Šeketa obrađuje oko 24 hektara zemlje, na kojima uzgaja voće, povrće i ratarske kulture. Posebnu vrijednost daju preradi vlastitih proizvoda u brašna, zimnicu, džemove, umake i brojne druge domaće delicije. Svaki proizvod nastaje s puno ljubavi, znanja i poštovanja prema tradiciji hrvatskog sela.

Diana je završila gimnaziju, apsolventica je Pravnog fakulteta te je završila brojne edukacije iz voćarstva, povrtlarstva, sirarstva i prerade hrane. Vjeruje kako se uspješno gospodarstvo gradi stalnim učenjem, usavršavanjem i spremnošću na nove izazove.

Posebno mjesto u njezinom radu zauzima knjiga tradicionalnih recepata koju je sama napisala. U nju je utkala recepte, običaje i okuse svoga kraja kako bi ih sačuvala od zaborava. Za Dianu hrana nije samo proizvod - ona je dio obiteljske priče, baštine i identiteta koji se prenosi budućim generacijama.

Njezina poduzetnička priča dodatno je potvrđena sudjelovanjem u projektu "Startaj Hrvatska", gdje je sa svojim inovativnim proizvodom Batela ostvarila veliki uspjeh. Kvaliteta proizvoda prepoznata je i danas se nalazi na policama SPAR i INTERSPAR trgovina diljem Hrvatske, što predstavlja veliko priznanje njezinom radu i upornosti.

24sata Ilok: 26. izbor najuzornije hrvatske seoske žene | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Izbor za Najuzorniju hrvatsku seosku ženu organizira Udruga Uzorne hrvatske seoske žene. Projekt podržava Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Partneri projekta su: Brodsko-posavska županija, Istarska županija, Zadarska županija, Međimurska županija, Šibensko-kninska županija, Splitsko-dalmatinska županija, Primorsko-goranska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Koprivničko-križevačka županija, Zagrebačka županija, Osječko-baranjska županija, Hrvatska turistička zajednica, hotel Zlatni Lug, a pokrovitelj nagrade je EMSO e-mobility solutions. Medijski partner su 24sata.