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KRENULA VELIKA POTJERA

Šok u Dubravi: Iz auta pucali na kuću ispred koje je bila žena s obitelji. Propucali su im i auto!

Piše 24sata,
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Šok u Dubravi: Iz auta pucali na kuću ispred koje je bila žena s obitelji. Propucali su im i auto!
Foto: 24sata
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Vozač i ostale osobe koje su se nalazile u vozilu nakon pucnjave pobjegli su s mjesta događaja. Zagrebačka policija pokrenula je veliku potragu i ubrzo ih je pronašla na različitim lokacijama

U zagrebačkoj Dubravi u petak oko 18 sati došlo je do pucnjave u Vukomerečkoj cesti. Prema dosad utvrđenim informacijama, 37-godišnjak je iz vozila u pokretu ispalio nekoliko hitaca u smjeru kuće ispred koje se nalazila 28-godišnjakinja s nekoliko članova obitelji.

U pucnjavi je oštećen zid kuće, kao i staklo na parkiranom osobnom automobilu zagrebačkih tablica, izvijestila je zagrebačka policija.

Vozač i ostale osobe koje su se nalazile u vozilu nakon pucnjave pobjegli su s mjesta događaja. Zagrebačka policija pokrenula je veliku potragu i ubrzo ih je pronašla na različitim lokacijama na području Zagreba te ih privela u službene prostorije.

Prema dosad utvrđenom, sumnja se da je vozilom upravljao 36-godišnjak, dok su se u automobilu nalazili i članovi njegove obitelji. Policija nad njima provodi kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja.

U pucnjavi, srećom, nitko nije ozlijeđen.

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Komentari 68
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