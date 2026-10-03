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Sin vođe štrajka uskoro će biti štićena osoba, imat će limuzinu, vozača i plaću od 5500 eura

Piše Boris Rašeta ,
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Sin vođe štrajka uskoro će biti štićena osoba, imat će limuzinu, vozača i plaću od 5500 eura
Zagreb: Komemorativni skup povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici | Foto: Luka Antunac/PIXSELL
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Armin Hodžić, dio je vladajuće većine koja u Saboru podržava Andreja Plenkovića. Bivši je bandićevac, bio je na Bandićevoj listi s Jelenom Pavićević Vukićević, piše Boris Rašeta za novi Express

Teško se snaći u odgonetanju ključnih elemenata štrajka zagrebačkih javnih službi. Sumnje građana najčešće idu prema HDZ-u, koji bi se prema klasičnom načelu "qui bono" (u čiju korist ide neko djelo) mogao smatrati prvoosumnjičenim. "Mucice. Igrat ćemo se do izbora, igrat ćemo se malo čvršće, i veselimo se toj igri...", kazao je prije dva tjedna premijer Plenković Ivani Kekin. Samo dva tjedna kasnije Zagreb je proključao.

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Komentari 24
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