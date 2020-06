Barbieri bi zbog pucanja u drvo mogao dobiti 60 dana zatvora

Oko 18 sati, u vidno alkoholiziranom stanju, ispalio je više hitaca u deblo koje se nalazi ispred njegove obiteljske kuće na Šetalištu dr. fra Jure Radića u Makarskoj. Navodno je imao 1,76 promila alkohola u krvi

<p>Ma popio je dvije čaše vina i ispalio dva metka iz svojeg tetejca. U svom đardinu! Samo ga je htio isprobati, uvjerava nas Ljubica Hardman, partnerica <strong>Veljka Barbierija</strong>.</p><p>Naime, poznatog hrvatskoga gastronomskog stručnjaka i književnika Veljka Barbierija (70) privela je policija u ponedjeljak u Makarskoj.</p><p>Oko 18 sati, u vidno alkoholiziranom stanju, ispalio je više hitaca u deblo koje se nalazi ispred njegove obiteljske kuće na Šetalištu dr. fra Jure Radića u Makarskoj. Navodno je imao 1,76 promila alkohola u krvi u trenutku privođenja, a kad je policija došla u njegovu kuću, dobrovoljno im je predao automatsku pušku AK 47, jednu malokalibarsku pušku, jednu zračnu pušku i jedan plinski pištolj.</p><p>- Izlaskom na mjesto događaja zatečen je muškarac koji se dovodi u svezu s ovim događajem, a isti se nalazio u vidno alkoholiziranom stanju. Doveden je u službene prostorije, gdje je zadržan do prestanka djelovanja opojnog sredstva. U tijeku je kriminalističko istraživanje u sklopu kojeg će biti provedena i pretraga doma. U ovom događaju nije bilo ozlijeđenih osoba - stoji u službenom priopćenju Policijske uprave splitsko-dalmatinske.</p><p>Stanovnici Makarske s kojima smo razgovarali su šokirani.</p><p>- On je uvijek volio popiti, kao i svi mi, ono u konobi, s društvom, ali nikad nije bio agresivan - čujemo od gospođe koja ga godinama poznaje. </p><p>Barbieri je propagirao zdravu hranu, uvijek ga se dalo vidjeti na biciklu, nasmijanog i raspoloženog za raspravu o književnosti ili gastronomiji, pa je ovakvo ponašanje iznenadilo njegove poznanike. Makarani koji su se zatekli u blizini opisuju da su čuli glasne pucnjeve:</p><p>- Bila su tri snažna pucnja. On je na čempres stavio metu i pucao mrtav pijan. Čekao je neku svoju djevojku - govore svjedoci.</p><p>Nije neuobičajeno, kažu, da bi Veljka Barbierija vidjeli po danu alkoholiziranog:</p><p>- Viđali bismo ga kako se drži za aute mrtav pijan u 10 ujutro. A ovo što je jučer napravio, pritom je mogao nekoga ubiti. Ta njegova kuća je na šetnici park-šume Osejava, ljudi prolaze, lako se moglo neko zlo dogoditi. Policiju su pozvali zaposlenici iz obližnjeg hotela, gdje također ima mnogo ljudi - govore upućeni Makarani. </p><p>Nazvali smo Barbierijev fiksni broj, a Ljubica Hardman, koja se predstavila kao njegova partnerica, ispričala nam je što se tog dana događalo u Veljkovu dvorištu.</p><p>- Imali smo feštu otvaranja intermedijalnog centra kod Hloverke u 19 sati. Veljko je prvi put izašao nakon korone. Na tri romana je radio! I sad, popio je čašicu previše. Iz svog tetejca ispalio je dva metka, u svom dvorištu. Netko ga je prijavio i došla je policija. Ja sam bila u kupaonici, taman sam se šminkala. To se dogodilo u 18.27 - precizna je Ljubica i dodaje kako nije bio toliko pijan dok je pucao.</p><p>- Ma to su promili koji nisu strašni. Popio je dvije čaše plavca našeg prijatelja. Nije vozio, ja sam trebala biti za volanom. I zašto ne bi popio ako neće voziti? - kazuje nam Veljkova partnerica.</p><p>Dobro, a što je s oružjem? Nije baš uobičajeno da netko puca po dvorištu.</p><p>- Ima tetejca i ima trajnu dozvolu za njega. Išao ga je isprobati u svom đardinu, na svom drvetu. Jest, imao je i kalašnjikov, znate da je bio u ratu. Imao je i nekakvo bezazleno oružje što je držao u kući. I sad, ja sam se šminkala i kaže on: ‘Idem ja njega ispucati’, nema streljane. Kažem mu ja: ‘Nemoj’, ali eto, otišao je - priča nam Ljubica i dodaje da Barbieri inače nema običaj pucati po dvorištu.</p><p>- Veljko vam je kao dijete, kao i svi umjetnici. On je bezazlen. Sad je napisao tri romana, cijelu koronu je odradio i jučer je bilo prvi put da je malo izašao. Htio je malo zadovoljstva, malo sreće. A odvela ga policija. Cijelu noć sam ga čekala, a ovdje su došla dva policajca i, kao, čuvala oružje. Vratio se jutros kući - ispričala nam je <strong>Ljubica Hardman</strong>.</p><p>Veljko Barbieri gotovo svakodnevno zalazi u kultnu makarsku konobu Kalalarga. Baš jučer bio je prvi dan da su otvorili nakon korona-krize.</p><p><strong>Mario Tomaš</strong>, vlasnik konobe, potvrđuje da je slavni gastronom navratio:</p><p>- Ovdje je svaki dan. Mi smo ko familija. Javio se, došao nam je zaželjeti sve najbolje kako smo otvorili, i otišao je u neku normalnu uru, oko dva-tri popodne. Bio je tu i sve je bilo normalno, a što mu se dogodilo u međuvremenu, ne znam - kaže Tomaš.</p><p>Zakon o nabavi i posjedovanju oružja smatra da nikako nije benigno pucati u dvorištu u čempres. Prema zakonu, Barbijeriju prijeti visoka novčana kazna do 40.000 kuna ili čak 60 dana zatvora.</p>