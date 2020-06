Barbierijeva partnerica: 'Veljko je popio dvije čaše plavca, samo je htio isprobati svog tetejca!'

Razgovarali smo s partnericom Veljka Barbierija koja nam je opisala zašto je ugledni književnik i gastronomski stručnjak pucao pod utjecajem alkohola u čempres u Makarskoj

<p>Ma popio je dvije čaše vina i ispalio dva metka iz svog tetejca. U svom đardinu! Samo ga je htio isprobati, uvjerava nas <strong>Ljubica Hardman,</strong> partnerica <strong>Veljka Barbierija</strong>. Podsjetimo, alkoholizirani gastronomski stručnjak i književnik priveden je sinoć nakon što je pucao u stablo pred svojom kućom. Policiji je dobrovoljno predao automatsku pušku AK 47, jednu malokalibarsku pušku, jednu zračnu pušku i jedan plinski pištolj.</p><p>Ljubica nam je ispričala što se sinoć događalo u Veljkovom dvorištu.</p><p>- Imali smo feštu otvaranja intermedijalnog centra kod<strong> Hloverke</strong> u 19 sati. Veljko je prvi put izašao nakon korone. Na tri romana je radio! I sad, popio je čašicu previše. Iz svog tetejca ispalio je dva metka, u svom dvorištu. Netko ga je prijavio i došla je policija. Ja sam bila u kupaonici, taman sam se šminkala. To se dogodilo u 18:27 - precizna je Ljubica.</p><p>Kaže kako nije bio toliko pijan dok je pucao.</p><p>- Ma to su promili koji nisu strašni. Popio je dvije čaše plavca od našeg prijatelja. Nije vozio, ja sam trebala biti za volanom. I zašto ne bi popio ako neće voziti? - kazuje nam Veljkova partnerica. </p><p>Dobro, a što je s oružjem? Nije baš uobičajeno da netko puca po dvorištu.</p><p>- Ima tetejca i ima trajnu dozvolu za njega. Išao ga je isprobati u svom đardinu, na svom drvetu. Jest, imao je i kalašnjikov, znate da je bio u ratu. Imao je i nekakvo bezazleno oružje što je držao u kući. I sad, ja sam se šminkala i kaže on: 'Idem ja njega ispucat, nema streljane. Kažem mu ja: 'Nemoj', ali eto, otišao je - kazuje nam Ljubica i dodaje da Veljko inače nema običaj pucati po dvorištu. </p><p>- Veljko vam je kao dijete, kao i svi umjetnici. On je bezazlen. Sad je napisao tri romana, cijelu koronu je odradio i jučer je bilo prvi put da je malo izašao. Htio je malo zadovoljstva, malo sreće. A odvela ga policija. Cijelu noć sam ga čekala, a ovdje su došla dva policajca i, kao, čuvala oružje. Vratio se jutros kući - ispričala nam je Ljubica Hardman.</p><h2>'Bio je kod nas u konobi, ne znam što mu je bilo'</h2><p>Veljko Barbijeri gotovo svakodnevno zalazi u kultnu makarsku konobu Kalalarga. Baš jučer bio je prvi dan da su otvorili nakon korona-krize.</p><p>Mario Tomaš, vlasnik konobe, potvrđuje da je slavni gastronom navratio:</p><p>- Ode je svaki dan. Mi smo k'o familija. Javio se, doša nan je zaželit sve najbolje kako smo otvorili, i otiša je ća u neku normalnu uru, oko dva, tri popodne. Bio je tu i sve je bilo normalno, a šta mu se dogodilo u međuvremenu ne znan - kaže Tomaš. Pitali smo ga zna li što bi moglo nagnati Barbierija da uzme vatreno oružje i s njim puca po parku?</p><p>- Nije mi jasno jer se nismo vidjeli, nismo se čuli. Ne znan ja zašto je puca na stablo - kazao je Tomaš.</p>