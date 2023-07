Barbir nakon raskola SDP-ovih vijećnika: Ja sam 'izdajnik', a s Matijevićem prekidam suradnju

Splitsko Gradsko vijeće u četvrtak je prihvatilo odluku o dizanju 150 milijuna eura kredita Europske investicijske banke, što je izazvalo raskol među dvojicom SDP-ovih vijećnika, nakon što je glas jednoga od njih presudio da se osigura većina. Damir Barbir glasovao je za takvu odluku i njegov je glas bio presudan da se osigura većina, sa 16 glasova podrške, dok je 15 vijećnika bilo protiv.

Predsjednik splitskog SDP-a i vijećnik Davor Matijević glasovao je protiv takve odluke te najavio kako će pokrenuti postupak izbacivanja Barbira iz stranke jer je glasovao protivno stajalištima SDP-ovih tijela.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

- Došlo je do raskola između nas dvojice SDP-ovih vijećnika, to je veliki udarac za SDP i ja sam razočaran, te se ispričavam našim biračima i građanima zbog ovog Barbirovog glasovanja mimo odluke SDP-a - kazao je Matijević. Po njegovim riječima, gradonačelnik Ivica Puljak je potkupio SDP-ovca Barbira da bi imao većinu.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

- Puljak se usavršio u politici mešetarenja, potkupljivanja, to je politika žetona u kojoj kopira ono što su radili HDZ, Kerum pa i SDP dok je bio na vlasti i ja se ograđujem od takvih politika - kazao je Matijević. Predložio je amandman po kojem se traži od gradonačelnika da izvijesti o kompletnom ugovoru o kreditu iz Europske investicijske banke te da Gradsko vijeće odlučuje o svakoj tranši tog kredita, ali je taj amandman odbačen.

Na jučerašnji raskol, reagirao je Damir Barbir na svom profilu društvene mreže. Njegovu izjavu prenosimo u cijelosti.

"Otvoreno pismo predsjedništvu SDP-a i predsjedniku Peđi Grbinu.

Poštovane kolegice i kolege, poštovani predsjedniče Grbin,

Budući da se jučer u Splitu na sjednici gradskog vijeća dogodio raskol u glasanju dvojice vijećnika SDP-a, pozivam vas da sagledate situaciju i pokrenete postupak za izbacivanje iz stranke jednog od nas dvojice - ili kolegu Davora Matijevića ili mene. Kolega Matijević se već sinoć trudi u javnosti stvoriti takvu percepciju da za to postoji samo jedna osoba, a to sam ja. Jer sam izdao SDP i "prodao se Puljku". Vidite, ja sam širi i otvoreniji od njega, ja dopuštam mogućnost da izdajnik, osim mene, može biti i on.

Kolega Matijević će se pozivati na užu, a ja ću se pozivati na širu sliku. Uža slika je jednostavna: vijećnik Damir Barbir nije poštivao odluku splitskog stranačkog odbora i glasao je protivno toj odluci. Točno. Ne treba vam više nijedan argument da me izbacite iz stranke. Uža slika je jasna i za mene neobranjiva, pa čak u ovom obraćanju neću ni raspravljati o njezinu sadržaju. Ima vremena za to. A sad šira slika. SDP je samoinicijativno, bez pregovora sa strankom Centar, nakon izvanrednih izbora donio odluku da će podržati gradonačelnika Ivicu Puljka i to je požurio prvi objaviti. Ivica Puljak je premoćno pobijedio, a stranka Centar dobila 15 mandata, samo jedan manje od potrebne većine u gradskom vijeću. Mi smo požurili pred javnošću obznaniti da prihvaćamo tu poruku birača, pa smo i objavili da ćemo podržati gradonačelnika na projektnom modelu. Promatrajući širu sliku, to se upravo jučer testiralo više nego ijednom dosad u ovom mandatu. Mi smo jučer mogli samo pokazati jesmo li govorili iskreno ili s figom u džepu. Šira slika kaže i da sve ono što mi učinimo nekom kome smo se sami ponudili kao partneri sutra legitimiramo da se učini i nama u obrnutoj situaciji. A tu situaciju sami priželjkujemo nakon parlamentarnih izbora. Ali da ja vas u središnjici ne gnjavim važnošću splitskih projekata poput Žnjana, vrtića, garaža... koje je spasio i moj glas, zbog čega sam i ponosan i miran, ja vama dajem šansu da se očitujete je li moj glas bio ujedno i SDP-ov. Ili je SDP-ov glas bio onaj kolege Davora Matijevića. Promatrajući širu sliku jedan od nas dvojice završio je na semaforu s vijećnicima stranke Centar. To sam ja, "izdajnik". Drugi, Davor Matijević, završio je na popisu zajedno s HDZ-om, Kerumom, Domovinskom pokretom i pola Mosta. Pozivam vas da donesete odluku u koje društvo, po vama, spada SDP. Zahvaljujući mojem glasanju to ne mora biti HDZ. Do vaše odluke, zamrzavam sve svoje funkcije u SDP-u, a sve čega me vi želite razriješiti, prihvaćam. S vijećnikom Davorom Matijevićem javno prekidam svaku suradnju, pa i nemate neko drugo rješenje nego da nekoga od nas dvojice isključite iz stranke. Jednostavnije vam je i manje je gnjavaže da isključite mene, zanemarujući širu sliku. A dovoljno je i da ništa ne učinite, jer u tom slučaju zbog moje nemogućnosti suradnje s Davorom Matijevićem, bit će jasno da je on kao predsjednik splitskog SDP-a taj koji ispravno predstavlja interese stranke i užu sliku."