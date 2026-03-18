E NEĆEŠ VIŠE! Turudić otkantao pokušaj Banožićevog manevra!

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić odbio je prijedlog bivšeg HDZ-ovog ministra obrane Marija Banožića za izuzećem u kaznenom postupku, čime je Državno odvjetništvo jasno dalo do znanja da manevre smatra neosnovanima.

Prema informacijama koje nam je potvrdio Općinski sud u Vinkovcima Državno odvjetništvo RH donijelo je rješenje kojim se odbija zahtjev za izuzećem županijskog državnog odvjetnika u Vukovaru Miroslava Šarića. Time je s najviše razine Državnog odvjetništva potvrđeno da ne postoje razlozi koji bi doveli u pitanje nepristranost postupanja tužiteljstva u ovom predmetu.

No, to nije jedina odbijenica. Paralelno su stigle i odluke iz samog sustava sa nižeg distanci, Županijsko državno odvjetništvo u Vukovaru odbilo je kao neosnovan zahtjev za izuzećem svog zamjenika, ali i zahtjev za izuzećem općinskog državnog odvjetnika u Vinkovcima Ilije Gregića.

Ovakav rasplet dolazi nakon iznenadnog obrata na sudu početkom ožujka. Na ročištu pred Općinskim sudom u Vinkovcima, nakon što su saslušani svi svjedoci, očekivalo se da će Banožić napokon iznijeti svoju obranu, kako je ranije i najavio, na kraju dokaznog postupka. Umjesto toga, njegova odvjetnica Ksenija Vržina povukla je potez koji je rastegao tijek procesa.

Sud je tada obaviješten da je Banožić podnio kaznenu prijavu protiv nepoznatih osoba, među kojima su, kako je navedeno, službenici i dužnosnici tijela kaznenog postupka, ali i svjedok prometne nesreće Mirko Đalić. Prijava se odnosi na sumnje u kaznena djela sprečavanja dokazivanja i davanja lažnog iskaza.

Istodobno, obrana je zatražila izuzeće praktički svih relevantnih aktera u postupku. Kontaktirali smo Banožićevu odvjetnicu Kseniju Vržinu, no kako nam je rekla trenutno ne može razgovarati. Njezin odgovor objavit ćemo kada dobijemo, ako dobijemo.