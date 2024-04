Barić: 'Milanović ima sreću što Sabor nema dvotrećinsku većinu da ga ukloni s dužnosti'

Ustavna stručnjakinja Sanja Barić, predstojnica Katedre za ustavno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, za Večernji TV komentirala je odluku Ustavnog suda, koju je podržalo devetero sudaca, a prema kojoj predsjednik Republike Zoran Milanović više ni u kojem slučaju nakon ovih izbora ne može biti predsjednik Vlade niti mandatar za sastavljanje iste.

POGLEDAJTE VIDEO: Milanović nakon odluke Ustavnog suda

Pokretanje videa... 22:54 Milanović nakon odluke Ustavnog suda | Video: 24sata

Povod je reakcija Ustavnog suda koji su upliće u sastavljanje Vlade upozorenjem prema Zoranu Milanoviću. Koji je vaš kratki komentar?

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

- Mislim da je krajnje vrijeme da svi prihvatimo da svi živimo pod Ustavom i pod određenim pravilima koja se odnose na sve, pa i na predsjednika RH. Bilo bi dobro da shvatimo da je osoba koja stalno krši Ustav predsjednik RH.

Je li Ustavni sud pogriješio što je šutio mjesec dana?

- Pozivam sve da zamisle da je Ustavni sud rekao bilo što u to vrijeme. Što bi svi rekli? Da se Ustavni sud miješa u kampanju. Oni su jasno rekli da on ne smije biti kandidat niti sudjelovati u kampanji. Politički akteri su se ponašali na način da znamo da im je on kandidat, ali kao da je zabrana samo u formalnom spominjanju. Ustavni sud je napravio najmanje što je mogao, mogao je i poništiti rezultate izbora, a to bi bilo strašno. Ovo nije povezano jedno s drugim, to se izvrće. Kao da su rezultati izbora povezani s osobom predsjednika države. Izbori još mogu proći kao legitimni, ali činjenica da predsjednik ne može biti mandatar proizlazi iz toga da je kontinuirano sudjelovao u kampanji, a nakon izbora je aktivno sudjelovao u sastavljanju većine. Imate predsjednika koji djeluje kao politički akter, toliko je situacija jasna da je žalosno kome ja to moram govoriti.

Milanović također implicira da je predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović blizak HDZ-u. Stoji li ta teza?

- Ta teza je smiješna. Pa ne istupa predsjednik Ustavnog suda u javnosti, njega se kritizira da ne istupa dovoljno u javnosti. On samo javnosti obznanjuje o onome što je većina odlučila. Tko je s kime blizak ili ne je pak pitanje načina međusobnog funkcioniranja. Mi jako dobro znamo da je SDP izabrao 5 sudaca i znamo kojih, a znamo i koje je suce izabrao HDZ. Podsjetit ću, u ovom Ustavnom sudu od 13 sudaca imate njih sedam koji su lijeve prominencije. Zašto niste zadovoljni svojim sucima? Uz to, odgovorit ću na pitanje koje me nisu još pitali: ne, nisam zainteresirana za Ustavni sud, ovo govorim iz objektivne i komotne pozicije profesorice na sveučilištu. Kako bi trebali govoriti i oni koji žele govoriti istinu, a ne loviti u mutnom i varati narod.

Što bi po vama predsjednik sada trebao napraviti?

- On više nema opcija, imao je toliko prilika da postupi ispravno, a sada će napraviti žrtvu od sebe. Više nije samo on napadnut, već smo svi napadnuti kao država. Doći će do silnih izvrtanja teza, misleći da bi se to i nama moglo dogoditi. On ima opciju smiriti se i sabrati. On ima lukave planove, neka radi što misli da je ispravno. Ima samo sreću što Sabor nema dvotrećinsku većinu da ga ukloni s dužnosti. To govorim potpuno svjesna činjenice da će se na mene srušiti bijes pristaša. Bez obzira što ja imam lijeve sentimente, ja ne mogu zagovarati opciju koja mi je bliska ako se krši Ustav.

Cijeli intervju pročitajte na Večernji TV.

Ovdje pratite sve oko izbora iz minute u minutu