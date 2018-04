Barišić: Želimo da biskupi budu što dalje od prosvjeda u Splitu

Nadbiskupi Đuro Hranić i Marin Barišić govorili su o nizu tema povodom plenarnog zasjedanja Hrvatske nadbiskupske konferencije, a osvrnuli su se i na temu Istanbulske konvencije.

"Moj odnos prema tom skupu je da sam ja sada u Zagrebu, a skup je u Splitu. Hoće li neki drugi biskup doći ili neće, ne znam. Ovo ne organizira Crkva u smislu hijerarhije, nego građani vjernici. Pravo svih je u demokratskom društvu da mogu posvjedočiti svoja uvjerenja. Bit ću ponosan ako bude tolerantan i dostojanstven i ako ne bude uvreda i blaćenja", rekao je Barišić i dodao kakao bi skup mogao biti veći nego onaj u Zagrebu.

"Što se tiče naše izjave, ona je glatko tekla. Osjetilo se zajedništvo i jedinstvo među nama. Čudio sam se kako nema suprotstavljanja u izradi. Svi smo bili kao jedan. Ne znam koji će biti njezin učinak, ali morali smo to učiniti", kazao je nadbiskup Barišić.

"To govorimo jer vjerujemo u Boga i vjerujem da je to izraz vjere. Mislim da bi izdali svoje poslanje kada bi govorili drugačije. Ne znam da li će pridonijeti zajedništvu u razumijevanju. Mi smo dobronamjerni", rekao je Barišić.

Na pitanje da će Istanbulsku konvenciju podržati i neki vjernici u Saboru, Barišić je rekao da oni koji glasuju za ili protiv glasuju prema svojoj savjesti.

"Crkva mora poštivati savjest svakog čovjeka. No, postoji informirana i deformirana savjest. Postoji kršćanska savjest koja bi trebala biti formirana prema evanđelju", rekao je Barišić. Na pitanje hoće li podržati organizaciju referenduma protiv Istanbulske konvencije, Barišić je rekao da nisu "predvidjeli fondove" sa strane Crkve za tu namjenu.

"Ako Stier ima nekih informacija o prljavštinama u Crkvi, on bi ih trebao reći", kazao je Barišić na pitanje da komentira izjavu političkog tajnika HDZ-a Davora Ive Stiera.

"Šaptači zmijama su oni koji zavode čovjeka. To je iz Knjige postanka. Nije se mislilo na nikoga već je to bila simbol i jedna slika", rekao je Barišić

Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić je rekao da biskupi podržavaju da u demokratskom društvu svatko ima pravo izraziti svoj stav bez da ga se omalovažava.

"Etiketira se one koji su protiv Konvencije. Mi šutimo i mi smo spremni biti izrugani i poniženi. Kao vjernici smo spremni biti ismijani i poniženi. Ali treba dati dostojanstvo i poštovanje svakom čovjeku. Svakome treba dopustiti da mirno i dostojanstveno izrazi svoj stav", rekao je Hranić.

"Želimo da skup u Splitu bude dalje od politike i da što dalje budu biskupi od tog skupa. Zato sam u Zagrebu, 400 kilometara od Splita", kazao je Barišić, a javlja N1.

Odgovarajući na pitanje o nasilju nad ženama, kazao je:

"Tko je za nasilje i to nad ženama? O čemu pričamo. Pa nemojmo prodavati bozu ovdje. To je lagano i prodavanje slame pod žito. Naši zakoni i propisi trebaju biti daleko jači od ovih. Imamo li parlamentarce i institucije i da mi to ne možemo sami. Nije pitanje nasilja nego nečega drugoga zbog čega se otvaraju nesagledive priče. Vidjet ćete za 5 do 10 godina kuda će sve to kliziti, a ako idete u ponor, onda klizite do dna", rekao je Barišić.

"Zar bi netko mogao pomisliti da Crkva može podržavati nasilje nad ženama, a propovijeda ljubav. Postoje načini i mogu se donijeti zakoni kako ćemo žene zaštititi od nasilja i prevenirati obiteljsko nasilje. Pozivam narodne zastupnike u Saboru da sve što donosi Istanbulska konvencija s obzirom na nasilje nad ženama, neka ugrade u hrvatske zakone. I više od toga. Ajmo promicat i dostojanstvo i važnost žene, doprinos koji samo žena može dati zbog njezine posebnosti i darova koji su joj po otajstvu stvaranja samo dani ženi. Je li jedini način Konvencija ili imamo mogućnost i da kroz naše hrvatsko zakonodavstvo donesemo. Ima u Konvenciji i pozitivnih elemenata, nije samo zlo. Ali ona koristi rodnu ideologiju i pitanje je kako će se to razviti. Postoji puno otvorenih pitanja koja nitko ne pojašnjava. Pravnici govore da interpretativna izjava nema pravnu težinu. Prihvatili bi da se sadržaj nje ugradi u ustav", rekao je Hranić.

"Interpretativna izjava je aperitiv da se bolje sada proguta Konvencija. Volio bih da je to digestivo, ali nije digestivo", rekao je nadbiskup Barišić. Smatra kako su u Konvenciji "elementi diktature". Barišić je rekao da je referendum znak demokratičnosti.