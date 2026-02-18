Šipić o Dabri: Svi smo svjesni da je to pogrešno i nepotrebno!

Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić izjavio je u srijedu, uoči sastanka o demografskim mjerama na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini u riječkoj Gradskoj vijećnici, da je demografija u fokusu jer imamo negativne trendove te je to jedan od najvećih izazova na svim razinama.

Šipić je, prije predstavljanja Vladinih mjera za demografsku revitalizaciju, rekao kako žele doći u svaku županiju, predstaviti mjere i upoznati se s ljudima na terenu.

„Demografija je od trećerazredne priče došla u glavni fokus jer znamo da imamo negativne trendove, polako nestajemo kao narod i to je jedan od najvećih izazova cijele države, svih gradova, općina i županija, kako odgovoriti tim izazovima. U prvom redu u pronatalitetnoj politici, mjerama, zadržavanjem mladih, u stambenoj politici, priuštivim stanovanjem i povratku mladih,“ istaknuo je. Dodao je kako je važna točka i „useljenička priča“ jer se u toj "povratničkoj priči" krije znatan dio potencijalnog demografskog trenda, čemu smo svjedočili u prošloj godini.

Šipić je naglasio da je lani zabilježen prvi porast broja novorođene djece ali i znatan iskorak u povratku, te kako je, prema neslužbenim podacima, zabilježeno više od 17.000 povrataka, dodavši da će u ožujku biti poznati i službeni podaci.

Ministar je nastavio kako je i Primorsko-goranska županija između dva popisa izgubila više od 10 posto stanovništva, što „diže i trebalo bi dizati sve na noge", ali i da veseli što su se mnogi gradovi i općine uhvatili s time u koštac, žele ostanak i povratak mladih, odmiču se od ulaganja u beton i okreću se ulaganjima u obitelj i budućnost.

„Pravi glasovi su s terena, stoga smo danas ovdje, čuti 'prve demografe,'" rekao je i dodao kako smatra da su to načelnici, gradonačelnici i župani.

Šipić naglašava kako svaki kraj treba posebno vrednovati i prema njemu se posebno odnositi, ističući da će se kroz najavljeni krovni zakon pokušati postaviti stvari na svoje mjesto, jer nisu isti uvjeti života u različitim dijelovima Hrvatske. „Otklonimo politikantstvo od ove teme, stavimo svaki kraj u fokus, postavimo pitanje zbog čega bi mladi čovjek ostao u Hrvatskoj ili se vratio,“ kazao je spomenuvši pritom doplatke za djecu, priuštivo stanovanje, regionalno rasterećenje, plaće. „Da bi se povećao broj novorođene djece moraju se stvoriti ove pretpostavke,“ dodao je.

O Dabri: svi smo svjesni da je to pogrešno i nepotrebno

Na novinarsko pitanje, je li saborski zastupnik DP-a Josip Dabro prešao granicu dobroga ukusa, s obzirom na snimke koje dospijevaju u javnost, a na kojima se pjeva o ustaškom poglavniku Anti Paveliću, ministar je odgovorio kako je osobno fokusiran na demografiju, da narod nema ništa od vraćanja u prošlost, a „osobito nemamo ništa od te žalosne i kukavne prošlosti bilo kojeg izma ili nacizma, fašizma i komunizma.“

„Premijer je rekao svoje, kao i predsjednik DP-a, svi smo svjesni da je to pogrešno i nepotrebno,“ kazao je Šipić i pozvao sve da se fokusiraju na važne teme i budućnost.

Upitan kako to da se Dabro nije ispričao, ministar je rekao da je suvišno bilo što više komentirati, dok je na pitanje je li koalicija stabilna ocijenio kako nema potrebe oko toga stvarati paniku. „Dvije riječi su ključne – nepotrebno i pogrešno, nije uopće trenutak, koalicija će, po svemu, ići dalje i treba se okrenuti boljem životu, boljoj demografiji, povratku, poticajima, a od čeprkanja po prošlosti nemamo ništa,“ kazao je Šipić.

Župan Ivica Lukanović rekao je kako je dobro da se s nacionalne razine događa konkretan paket mjera, dodavši kako županija razvija i svoj koncept mjera kojima bi se potaknulo ostanak ljudi u Gorskom kotaru i na otocima.

Gradonačelnica Iva Rinčić smatra da toj temi treba pristupiti sustavno, a grad može pridonijeti s više mjesta u vrtićima ili priuštivim stanovanjem. "No, nema bolje demografske mjere od dobro plaćenih radnih mjesta i to je u fokusu našeg rada,“ kazala je.