Komentari 1
POLICIJA OBJAVILA DETALJE

FOTO Detalji klopke u Areni: Upali u kafić, uhitili kamatare. Prijetnjama htjeli iznuditi novac

Piše Marta Divjak, Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 2 min
3
Foto: Čitatelj 24sata

Uhićena su dvojica muškaraca zbog sumnje na pokušaj iznuđivanja

Zagrebačka policija uhitila je u ponedjeljak navečer dvojicu muškaraca, u dobi od 43 i 25 godina, zbog sumnje na pokušaj iznuđivanja 33-godišnjeg zaposlenika tvrtke za iznajmljivanje i prodaju automobila. Do uhićenja je došlo u ugostiteljskom objektu unutar trgovačkog centra Arena Centar u Novom Zagrebu.

Sumnja se da su osumnjičeni od lipnja 2025. godine do 16. veljače 2026. godine prema unaprijed stvorenoj zajedničkoj namjeri pribavljanja protupravne imovinske koristi počinili kazneno djelo iznuda u pokušaju na štetu oštećenog na način da su mu osobno ili putem telefona upućivali ozbiljne verbalne prijetnje. Sve navedeno radili su s ciljem da im na ime nepostojećeg novčanog dugovanja isplati iznos od nekoliko desetaka tisuća eura.

Foto: Čitatelj 24sata

Naime, sumnja se da je prvoosumnjičeni 43-godišnjak početkom lipnja 2025. godine s oštećenim koji je bio zaposlenik trgovačkog društva za iznajmljivanje i prodaju automobila, sklopio usmeni dogovor za najam osobnog automobila marke BMW splitskih registarskih oznaka u kojem se obvezao otkupiti navedeno vozilo u roku jedne godine. Kako prvoosumnjičeni nije do kraja isplatio vozilo, vratio ga je oštećenom, a nakon čega su on i drugoosumnjičeni oštećenom uputili ozbiljne prijetnje putem poziva i poruka da se sastane s njima.

'ŽENA JE VIKALA' FOTO Drama u zagrebačkoj Areni: 'Policajci u civilu bacili su ljude na pod i stavili im lisice'
Oštećeni se krajem siječnja 2026. godine pristao sastati s njima u ugostiteljskom objektu na području Novog Zagreba. Sumnja se da su mu osumnjičeni najprije prijetili na mjestu događaja a zatim i putem telefona nastavili ozbiljno prijetiti da će mu nauditi ukoliko im za par dana ne preda nekoliko desetaka tisuća eura, a što je kod oštećenog izazvalo osjećaj uznemirenosti i straha za vlastiti život te se tada obratio policiji.

Foto: Čitatelj 24sata

U ponedjeljak, 16. veljače ove godine oštećeni se još jednom sastao s osumnjičenima u ugostiteljskom objektu unutar trgovačkog centra na području Novog Zagreba kada su ih policijski službenici uhitili i priveli na kriminalističko istraživanja. 

- Čula sam kako žena viče, okrenula sam se i vidjela kako grupa muškaraca skače na druge koji su sjedili u kafiću. Shvatila sam da se radi o civilnoj policiji tek kad su one iz kafića polegli na pod i stavili im lisice - ispričala nam je čitateljica koja je svjedočila drami.

- Brzo se sve odvilo. Policajci su uhićenima rekli neka spuste glave i tako su izašli s njima van - prepričava nam.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni muškarci starosti 43 i 25 godine su u zakonskom roku predani pritvorskom nadzorniku, dok je posebno izvješće podnijeto nadležnom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

OSTALO

