Barnier stigao u Berlin na sastanak s njemačkim vrhom

<p>Glavni pregovarač EU za Brexit <strong>Michel Barnier</strong> u ponedjeljak je stigao u Berlin na sastanak s njemačkim državnim vrhom, u vrijeme dok raste pritisak na London i Bruxelles da postignu dogovor o uvjetima britanskog izlaska iz europskog saveza.</p><p>Predviđen je Barnierov sastanak s kancelarkom <strong>Angelom Merkel</strong> i šefom diplomacije <strong>Heikom Maasom</strong>, čija država trenutno predsjeda Europskom unijom. Maas je rekao da se dvije strane približavaju „vrućoj fazi”.</p><p>Krajem godine završava prijelazno razdoblje nakon čega Britanija napušta unutarnje tržište EU-a i carinsku uniju. Izostanak dogovora do tada mogao bi rezultirati turbulencijama na tržištima i prekidom dobavnih lanaca.</p><p>Britanski premijer<strong> Boris Johnson</strong> ranije je govorio kako se sporazum o budućim odnosima s EU-om mora postići do sredine listopada ili će Britanci napustiti pregovarački stol i početi s pripremama za scenarij bez dogovora.</p><p>EU signalizira da može pričekati još nekoliko tjedana, no obje strane moraju i ratificirati eventualni dogovor, što znači da je listopad posljednji trenutak za postizanje sporazuma.</p><p>- Trenutno ima mnogo neriješenih pitanja i ako i dalje želimo postići naš cilj moramo napredovati - rekao je Maas.</p><p>Deveti krug pregovora između Londona i Bruxellesa prošli tjedan je završio bez napretka.</p><p>Barnier je na kraju tih razgovora obećao da će „zadržati miran stav pun poštovanja”, izvijestivši o „ustrajnim ozbiljnim nesuglasicama po pitanjima od velike važnosti”.</p><p>Ti su razgovori, kojima je cilj trgovinski sporazum i uređivanje buduće suradnje, održani nakon što je Europska komisija pokrenula pravni postupak protiv Londona zbog kontroverznog zakona o unutarnjem tržištu koji krši ranije postignut sporazum s EU-om.</p>