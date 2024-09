Bartol (8) može vam ispuniti bilo koju glazbenu želju: 'Ja znam svirati sve i to bez nota'

Iz obitelji u kojoj nitko nije glazbeno nadaren, dolazi mali Bartol Radoš (8) iz Petrinje. Svirač koji ispred sebe nema notne papire. Sve svira - iz glave. Roditelji su mu još kao malom kupili igračku - dječji pianino s dvije oktave i on je odmah s jednim prstom počeo svirati dječje pjesmice.

- To ga je jako zanimalo i shvatili smo da ga to jako okupira i da ima smisla da mu kupimo pravi klavir. I to smo učinili 2021., a on je tada imao jedva šest godina - tvrde njegovi roditelji, mama Jelena i tata Denis. Negdje u isto vrijeme, Bartol je otkrio i Youtube.

- Poslušao bi neku skladbu koja mu se sviđa i sjeo za klavir i odsvirao je. Mi smo ostali zaprepašteni jer nitko mu nije pokazao kako se klavir svira, nitko ga nije naučio note, nitko ga nije naučio ničemu. Vidio je neke tutoriale na YouTube i očito ima jako dobar sluh i pamćenje. Sve je upio u sebe i samo svirao - s oduševljenjem kaže mama Jelena. Sa 6 godina znao je odsvirati oko 200 skladbi klasične glazbe. Od Turskog marša do Dvoržaka, Čajkovskog i svih poznatih skladatelja.

Zna i skladati

- Zvali smo ljude koji se razumiju u sviranje, svi odreda su ostali začuđeni i rekli kako je ovo što su čuli i vidjeli – neviđeno. Ostajali su po sat vremena i govorili mu da svira ovu stvar, pa onu stvar i na kraju nisu znali što reći jer nikada nisu vidjeli i čuli nešto slično. A najviše smo se zaprepastili kad smo išli autom u Zagreb, a on je putem skladao svoju pjesmu. Nacrtao je sve na papiru i rekao da je upravo postao skladatelj - smije se Jelena.

A osim nevjerojatnog glazbenog talenta, u Bartolu se krije i veliko srce. Sklonost pomaganju, empatija i dobrota, jednako su ga obilježili baš kao i sviranje. Najviše je to došlo do izražaja za vrijeme potresa 2021. godine. Tada četevrogodišnjem Bartolu, srušio se vrtić. Njegov je otac tada podigao šator u kojem je s prijateljima i susjedima pripremao tople obroke za ljude, volontere koji su dolazili iz cijele Hrvatske pomagati Petrinjcima u saniranju šteta od potresa. Bartol nije htio samo stajati sa strane. Svakodnevno je tijekom poslijepodneva dolazio s majkom u kuhinju pomagati u pripremi hrane. Inače, Bartol obožava kuhati i pomagati majci, najviše u pripremi kolača. Majka je otkrila da on rado mijesi tijesto, miješa sastojke, važe ih, melje orahe, riba jabuke.

Pomagao unatoč strahu od potresa

- Ovo su moji kolači koje sam napravio dok sam mami pomagao raditi gibanicu od oraha. Mijesio sam tijesto, mljeo orahe - rekao nam je Bartol još 2021. kada smo ga zatekli ispred šatora, pokazujući nam gibanicu i kolače koje je sam izradio. Njegova je mama tada otkrila da voli biti u vanjskoj, improviziranoj kuhinji jer ima ljudi, stalno se nešto događa i ne misli na podrhtavanja tla.

Srećom, za vrijeme razornog potresa mališan je bio s majkom u autu i nije ga toliko niti osjetio niti je bio svjestan silovitog podrhtavanja. Njihova kuća nije toliko teško oštećena, nastale su manje pukotine zidova i urušili su se dimnjaci. Ipak, uplašio se pa su on i majka nakon razornog potresa otišli u Zadar. No, nisu mogli izdržati odvojenost i nakon tri dana su se vratili u Petrinju i od tada su stalno bili na raspolaganju volonterima kojima su osiguravali hranu i pomagali im u pronalasku smještaja te su ih upućivali gdje mogu pomoći. Svakog dana Bartol je pomagao roditeljima pripremiti jela za 50, 60 ljudi, a bilo je svega, od doručka do kave i ručka.