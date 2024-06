Bartulica (54): Majka mi plaća svakodnevne troškove, prodala je nekretninu u elitnom naselju

Stjepo Bartulica oglasio se putem odvjetničkog društva. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

Gospodin Stephen Nikola Bartulica, izabrani zastupnik u Hrvatskom saboru u mandatnom razdoblju 2024.g.-2028.g., ovim putem daje svoje očitovanje o medijskim napisima i tvrdnjama koje su iznesene u javnosti u vezi njegove imovine i obveza ispunjavanja imovinske kartice. Saborski zastupnik Bartulica stekao je nekretninu i to vikendicu na otoku Prviću, 16. siječnja 2024.g. koju je kupio namjenskim stambenim kreditom radi stjecanja nekretnine. Bankovni stambeni kredit banka isplaćuje izravno na račun prodavatelja nekretnine, što je bio slučaj i ovdje. Taj kredit je isplaćen izravno prodavatelju koji je primitak kupoprodajne cijene i potvrdio potpisom tabularne isprave u siječnju 2024.g. Dakle, netočne su informacije da je zastupnik Bartulica bio obvezan unijeti podatke o ovom kreditu i dugovanju u svoju imovinsku karticu za 2023.g.

Nekretninu je zastupnik Bartulica stekao provedbom upisa uknjižbe prava vlasništva u zemljišnim knjigama od 16. siječnja 2024.g., stoga niti taj podatak o stjecanju imovine nije bio dužan unijeti u svoju imovinsku karticu za 2023.g. Medijski članci koji se bave imovinom zastupnika Bartulice na krajnje ponižavajući način ističu da zastupnik Bartulica i njegova višečlana obitelj živi od 39,00 eura mjesečno koliko im po računici novinara preostane nakon podmirenja kreditnih obveza. Naravno da to nije točno i naravno da je u Republici Hrvatskoj za dostojan život višečlane obitelji potreban daleko veći novčani iznos. Te svakodnevne životne troškove zastupnik Bartulica podmiruje sredstvima koje mu je darovala njegova majka, zajedničkom obiteljskom odlukom. Roditelji zastupnika Bartulice žive i borave u Sjedinjenim Američkim Državama, i uz zastupnika Bartulicu imaju još kći koja stanuje u Rimu te trojicu sinova od kojih su dvojica zaređeni svećenici.

Majka zastupnika Bartulice prodala je krajem 2023.g. nekretninu u elitnom zagrebačkom naselju Gračani, te je dobivenim sredstvima odlučila pružiti financijsku podršku sinu Stephenu Bartulici koji je stoga i mogao ući u investiciju kupnje nekretnine na otoku Prviću. Što je u opisanoj obiteljskoj stvari neprirodno ili čak nezakonito kako to prikazuju mediji? Obitelj Bartulica, i saborski zastupnik Bartulica, brojna su, poštena i radišna obitelj. Nijedan dio njihove imovine nije stečen djelovanjem utjecaja, sukobljavanjem interesa ili kakvim protupravnim postupanjima. Nema baš ništa nepravilnog, i štoviše, neuobičajenog, u situaciji da roditelji pružaju financijsku podršku sinu koji je donio odluku o kupnji vikendice na moru za svoju obitelj. To je u hrvatskoj kulturi toliko prirodno i uobičajeno, u kojoj je takva vrsta darova većih financijskih razmjera roditelja prema djeci nešto sasvim obično i nije vezana uz životnu dob niti roditelja niti djece. Pri tome, uopće se ne radi o trokatnoj vili, nego o nekretnini koja nije održavana jer su prodavatelji Hrvati koji žive u Australiji, te im je bilo važno da kupci budu domaći ljudi koji poznaju otok i drže do njega. Supruga zastupnika Bartulice podrijetlom je s otoka Prvića.

Uostalom, i zakonodavcu je prihvatljivo i poznato darovanje između roditelja i djece, jer je upravo takvu iznimku propisao odredbom članka 15. stavka 2. Zakona o sprječavanju sukoba interesa, prema kojoj se ne smatraju darovima „uobičajeni darovi‘‘ između članova obitelji. Osim toga, zakonom je dodatno propisana obveza prijave darova koji „dovode u zavisnost‘‘. Sasvim je jasno da se sin prema majci ne može naći u odnosu zavisnosti i stoga taj dar majke sinu zastupniku Bartulici nije obuhvaćen zakonskom obvezom prijave i unosa u imovinsku karticu. Ono što zapanjuje u ovom slučaju je jačina medijskog napada na zastupnika Bartulicu. Bartulica i njegova obitelj izloženi su posljednja dva dana medijskoj hajci nemjerljivih razmjera, koja ni u čemu nije adekvatna okolnostima i činjenicama slučaja. Zastupnik Bartulica nije ništa stekao prijevarno niti protupravno te živi od svojega rada i financijske podrške svojih roditelja. Nažalost, ne postoji mehanizam koji osobi napadnutoj u medijima pruža odgovarajuću zaštitu, i stoga se zastupnik Bartulica javnosti obraća ovim očitovanjem. Neprihvatljivo je u civiliziranom društvu stvarati medijski linč prema javnoj osobi na temelju konstrukcija, pa i eventualne povrjede propisa o ispunjavanju ili pravodobnosti ispunjavanja imovinske kartice. O tome će odlučiti nadležno tijelo, a mediji su dužni svoj rad obavljati profesionalno, a ne krvoločno. Naime, napad na zastupnika Bartulicu poprimio je takve razmjere nasrtaja i uhođenja koji ugrožavaju i njegovu obitelj.

Podsjetimo, zastupnik Domovinskog pokreta Stjepo Bartulica prošle godine kupio je kuću na tri etaže i vrt na otoko Prviću za 300.000 eura. Za to je podigao kredit od 270 tisuća eura, a mjesečna rata mu iznosi 2351,43 eura uz kamatu od 3,39% i mora ga vratiti u roku od 11,5 godina. Već ima kredit na 30 godina od 270 tisuća eura koji je podigao 2013. za koji plaća 1211 eura.

Prema imovinskoj kartici, Bartulica i njegova supruga imaju mjesečne prihod od oko 3600 eura. U imovinskoj kartici nije prijavio nikakvu štednju, nije vidljivo ni da je uzimao pozajmicu, a zadržao je sve nekretnine. Kao novi vlasnik kuće na Prviću upisan je 10. siječnja ove godine što nije morao upisati odmah u imovinsku, jer je bitan datum upisa u zemljišne knjige, a ne datum kupoprodajnog ugovora. No morao je upisati Ugovor o kreditu. U njegovoj imovinskoj je samo kredit iz 2013. godine.