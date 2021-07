Predsjednik Kluba zastupnika Domovinskog pokreta Stjepo Bartulica u ponedjeljak je u Hrvatskome saboru primio skupinu roditelja zabrinutih zbog najave masovnog cijepljenja te upozorio da bi prioritet trebale biti rizične skupine poput starijih građana, a ne djeca.

- Primio sam skupinu roditelja zabrinutih zbog najave obaveznog cijepljenja djece. Roditelji su nepripremljeni i nepoznato je kako država to misli provesti. Pročitao sam podatak da je u Hrvatskoj svega 53 posto ljudi iznad 80 godina cijepljeno pa mislim da se djelatnici javnog zdravstva prije trebaju pozabaviti rizičnim skupinama, a ne djecom - ocijenio je Bartulica u izjavi novinarima.

Postoji, kazao je, puno problema, roditelji su s pravom zabrinuti, a nejasno je hoće li se oni konzultirati.

Ako roditelji odobre cijepljenje i misle da je to u interesu djece, mi nismo protiv toga, a moj je stav da se treba naučiti živjeti s virusom, istaknuo je.

Domovinski pokret za slobodu izbora

- Što se tiče Domovinskog pokreta, mi smo za slobodu izbora, neka se cijepe oni koji to žele, no, pitanje je je li sada prioritet govoriti o masovnom cijepljenju djece na jesen kada se svi slažu da djeca nisu rizična skupina. Postavlja se pitanje zašto se to uopće otvara kao tema u javnosti kada još nisu zbrinuti oni koji su najugroženiji - zanimalo je Bartulicu.

Razgovarali su, rekao je, i o ideologizaciji školstva i roditelji su zainteresirani da se i njih pita što se i na koji način podučava djecu u školama. Nije im svejedno i njihov je interes da im se ono što djeca dobivaju u odgoju doma potvrđuje i u školama, a ne da čuju stvari suprotne njihovim uvjerenjima, poručio je.

Bartulica je govorio i o zloupotrebama turističkih agencija u vrijeme pandemije koronavirusa, koje roditeljima nisu vratile novac uplaćen za učenička putovanja, i naveo agenciju Kontakt Tours d.o.o. koja je pred stečajem, a organizirala je putovanja za niz škola, ali ona nisu realizirana. Oštećen je veliki broj roditelja, učenika, razreda i škola, kazao je.

- Bojim se da će broj razreda i škola koje su uplatile putovanja još rasti. Ako je ova tvrtka pred stečajem, novac je negdje nestao i mi tražimo odgovore. Roditelji su novac uplatili prije dvije godine i zbog covida agencije su dobile zaštitu od države. Država mora raditi u interesu svih ljudi pa i ovih roditelja, međutim, agencije koje nisu mogle ostvariti putovanja zbog izvanrednih mjera zbog covida su bile zaštićene posebnim zakonom. I sada, nakon dvije godine, imamo slučajeve poput ovoga da se jednostavno proglasi stečaj pa nastaje problem kako doći do uplaćenog novca, a riječ je o prilično velikim, milijunskim iznosima - upozorio je Bartulica.

Dodao je da, po staroj praksi, netko u Hrvatskoj zloupotrebljava situaciju, a institucije prekasno reagiraju, napomenuvši da se radi ne samo o osnovnim nego i o srednjim školama i da su razmjeri te zloupotrebe prilično veliki.