<p>Hrvatski predsjednik Zoran Milanović u subotu je kao "seljački ispad" ocijenio istup vodeće bošnjačke stranke SDA koja je osporila pravo hrvatskim dužnosnicima da raspravljaju o stanju u BiH.</p><p>Stranka demokratske akcije (SDA) na vlasti u BiH osporila je u petak pravo hrvatskim dužnosnicima da raspravljaju o stanju u toj zemlji a izrijekom su osudili inicijativu hrvatskog predsjednika Milanovića da to bude tema sjednice hrvatskog Vijeća za nacionalnu sigurnost.</p><p>"Baš se zanima hoće li Plenković reagirati na taj seljački ispad SDA koji određuje o čemu će se razgovarati na hrvatskom Vijeću za nacionalnu sigurnost. Baš me zanima hoće li tijekom dana 'Yutel' reagirati na to priopćenje SDA," rekao je Milanović novinarima u Sitnu Gornjem gdje se tijekom dana bio priključio akciji "Boranka" kojom se pošumljavaju opožarena područja u Dalmaciji.</p><p>Istaknuvši kako su Hrvati konstitutivan narod u BiH bez kojeg, kako se izrazio, nema Bosne i Hercergovine, Milanović je upozorio da se "sustavno krše pravila Daytona na štetu Hrvata u Federaciji BiH."</p><p>"Jasno je da time ciljano odajem priznanje cjelovitoj BiH i javi se nekakva stranka (SDA) iz susjedne BiH - inače bratska stranka HDZ-a, to su ti europski 'pučani', sve s kolca i konopca, i normalno im je da oni određuju o čemu će se razgovarati u Hrvatskoj," kazao je Milanović.</p><p>Ponovio je kako Plenković ne želi da se o tomu (o konstitutivnom hrvatskom narodu u BiH) razgovara.</p><p>Po Milanovićevim tumačenju, javnost mora znati razloge Andreja Plenkovića koji se, kako je rekao, boji da mu netko u Bruxellesu ne zamjeri jer "on planira još jedno iskrcavanje u Bruxelles kad ovdje propadne."</p><p>"Zato mora tamo čuvati reputaciju, cijena nije u pitanju - hercegovački i bosanski Hrvati, nije u pitanju. To je moje mišljenje," dodao je Milanović.</p><p>Predsjednik Milanović je premijeru Plenkoviću uputio prijedlog za sazivanje Vijeća za nacionalnu sigurnost čija bi jedna točka bila posvećena položaju Hrvata u BiH i provedbi Daytonskog sporazuma.</p><p>U stranačkom priopćenju iz središnjice Stranke demokratske akcije (SDA) u Sarajevu objavljenom u petak stoji ocjena kako je zahtjev predsjednika Milanovića da Vijeće nacionalne sigurnosti o tome raspravlja "populistički i protupravni".</p><p>"Iako je očito da Milanovićev zahtjev ima pozadinu u njegovom sukobu s vladom Hrvatske, ipak ga pozivamo da ne 'oštri zube' na Bosni i Hercegovini jer to nikad nije donijelo dobro ni BiH ni Hrvatskoj. Podsjećamo Milanovića da su zadnji put kad su vijeća za nacionalnu sigurnost susjednih država raspravljala o BiH, transkripti s tih sastanaka bili dokazni materijali na osnovu kojih je utvrđena agresija susjednih država na Bosnu i Hercegovinu", stoji u priopćenju SDA.</p>