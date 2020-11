Zoran Milanović: Ovo je tvrda kohabitacija, nije za kilavce. Dosta je više bilo cmizdrenja

Ako netko nekoga vrijeđa, to je Plenković. Ako netko nekome poručuje da laže, to je Plenković. Te riječi nije koristio ni Sanader ni Jadranka Kosor, rekao je predsjednik

<p>Predsjednik Republike Hrvatske <strong>Zoran Milanović </strong>sudjelovao je u volonterskoj kampanji pošumljavanja požarišta Dalmacije "Boranka“ na području splitskog naselja Gornje Sitno. </p><p>Tom prilikom odgovorio je i na neka pitanja novinara. </p><p>Da bi javnost znala kako komunikacija direktno ide, nemam druge nego dati vama na uvid, rekao je Milanović novinarima o komunikaciji s premijerom.</p><p>Premijer ga je, kako kaže, optužio za napad na Banske dvore, u kojemu je ranjen policajac.</p><p>- Čovjek koji je u stanju reći takvo što je čovjek kojega se može nazvati bilo kako. Nažalost, sam je to izazvao, to je njegov problem. S obzirom da je najveći problem koji je doživio nekakav faul na basketu, morat će se naviknuti. To je tvrda kohabitacija, nije za kilavce - rekao je Milanović.</p><p>Govoreći o Vukovaru i Koloni sjećanja, Milanović je rekao da to bez ljudi nema smisla.</p><p>- Ali obzirom na situaciju koja je danas, to je jedna travestija. Nadam se da Plenković zna što to znači - rekao je Milanović.</p><p>Suđenje<strong> Ivi Sanaderu </strong>predugo traje, istaknuo je predsjednik.</p><p>- To su Markovi konaci - dodao je.</p><p>- Ja Vladi ne podmećem tamo gdje ne znam - rekao je Milanović.</p><p>- Ali kad te netko proglasi teroristom, onda ne možeš prema njemu biti nježan proljetni pupoljak - rekao je.</p><p>- U politici su, kao i u šijanju, gruba igra. To je to. Ako nećeš, idi plakat doma i dosta više tog plakanja i cmizdrenja da netko nekoga vrijeđa. Ako netko nekoga vrijeđa, to je Plenković. Ako netko nekome poručuje da laže, to je Plenković. Te riječi nije koristio ni Sanader ni Jadranka Kosor. Plenković najnormalnije govori ljudima da su lažovi. On i njegovi yutelovci, a to je najgora vrsta novinarstva. S četnicima znaš na čemu si, a yutel je nešto drugo - rekao je Milanović.</p>