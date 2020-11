'Namjestili su ti faul u napadu!' - Pobijedim te na trepavicama

Ideja o haklu nije za baciti. Milanovićev i Plenkovićev rat traje već tjednima. Rat između Engleske i Zanzibara trajao je 38 minuta. Odigrajte to i posvetite se dobrobiti građana koji su vas birali

<p>Ovo je sad klasična rukavica u lice!</p><h2>Pogledajte video: Milanović vs. Plenković</h2><p><strong>Andrej Plenković</strong> odlučio je okončati verbalni rat s premijerom košarkaškim izazovom. Plenković Milanoviću daje deset koševa prednosti, i tvrdi da će ga savladati, jer je čak i sa oklopnog vozila uspio pasti.</p><p>Premijer Plenković (195 cm, zadnja registrirana težina više od 110 kg) je u fajt sa predsjednikom (visina 189 cm, zadnja objavljena težina 90 kg) u stanju ući „i na trepavicama“, kako je pojasnio.</p><p>Do ovog je izazova na državničko-košarkaški dvoboj došlo nakon Milanovićeve zadnje salve na Plenkovićev račun.</p><p>Predsjednik je iznova pretresao Plenkovićev CV i zaključio da je ovaj u Parizu godinama dangubio, to jest, „pio kavu i jeo kroasane.“ Milanović je uzvratio i Branku Bačiću koji je navodno spominjao njegova pokojnog brata.</p><p>- Ne smatram nedopustivim da se mog brata spominje. To je politika. Ne može biti 'plačimaza'. To je taj Bačić. Jesam li cmizdrio? Ne. Spomeni mi brata, nema problema. I oca, da je bio organizator ubojstva Bruna Bušića. To je rekao neki Josić iz Vukovara, a Plenković se nakon toga išao slikati s njim u šator. Jesam li cmizdrio i zbog toga? Ne. Politika je kao šijavica, grubo igranje. Dosta je cmizdrenja da je netko nekoga uvrijedio.</p><p>Milanović se očešao i o SDA a kani sazvati i VNS oko položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini.</p><p>Plenković to ne želi, kako je rekao, jer želi nazad u EK.</p><p>- Boji se da mu netko ne zamjeri u Bruxellesu jer planira još jedno iskrcavanje tamo kad ovdje propadne. Cijena? Nije u pitanju! Hoće li reagirati na seljački ispad SDA? Hoće li 'jutel' reagirati, vidjet ćemo - rekao je.</p><h2>Kilavac, namjeste mu faul u napadu</h2><p>Kolona sjećanja bez građana, rekao je Milanović, predstavlja travestiju.</p><p>- Nadam se da Plenković neće to doživjeti kao uvredu, ako zna što znači travestija - rekao je pa se osvrnuo na Plenkovićeve usporedbe njega i Karoline Vidović Krišto.</p><p>- Nazvao me osobno odgovornim za teroristički napad. Moje izjave van konteksta i van javnosti izrečene je povezao sa suludim napadom na zgradu Vlade i policajce. Čovjeku koji je u stanju to izreći, može se u principu reći bilo što. To je čovjek koji ne bira sredstva. S obzirom da je najveći pritisak koji je doživio nasumičan faul u haklu ili na basketu koji su namjestili njemu u korist, sad će se morati gurati malo jače. To je tvrda koalicija, nije za kilavce.</p><h2>Kilavac? Jel to kad padneš s Patrije?</h2><p><strong>Andrej Plenković </strong>ima drugo viđenje svog boravka u Parizu. On smatra da je tamo usvajao nove poglede na stvarnost a ne tamanio kroasane i ispijao kave. Vjeruje da je Milanović opsjednut s njim jer mu ozljede od poraza na parlamentarnim izborima nisu zacijelile.</p><p>- Mislim da je Milanović opsjednut s onim što radim i što sam radio prije, bavi se mojom biografijom. Nastoji jako podcijeniti aktivnost koju sam imao u Bruxellesu i Parizu. Dok sam ja bio zamjenik šefa misije u Bruxellesu, Hrvatska je podnijela zahtjev za članstvo u EU, a on je tada bio diplomat u Zagrebu i je li nešto doprinio, to se nitko ne sjeća. Svi lako mogu provjeriti što su moje zasluge za to. On je isto bio u Bruxellesu, što je tad napravio, kupio polovni auto? To je ta razina. Mojih 5 godina u Parizu su mi jako pomogle da sagledam svijet iz jednog od centara moći, da dobijem drugu diplomatsku optiku. Razlika između mojih i njegovih dostignuća je enormna, to znaju svi koji su u diplomatskom sustavu. Milanović je veći stalker od Marasa, mislio sam da je Maras glavni stalker – rekao je, pa završio u sportsko revijalnom tonu.</p><p>- Kilavac, jel to kad patriotski padneš s Patrije? Opsjednut je s košarkom, dam mu 10 bodova prednosti na haklu, da na trepavicama stojim ne može me pobijediti. Milanović je ucviljen i još pati jer je izgubio na izborima 2016., valjda je mislio da će pobijediti, ali je izgubio, od mene i nikad mi nije ni čestitao pobjedu, ni nakon pet godina – rekao je.</p><h2>Odigrajte i posvetite se onima koji su vas izabrali</h2><p>Ideja o košarci uopće nije za odbaciti. </p><p>Milanovićev i Plenkovićev rat traje već tjednima. Rat između Engleske i Zanzibara trajao je kraće, samo 38 minuta. Bilo bi dobro da dva visoka političara izađu na teren, odigraju utakmicu, i zakopaju ratne sjekire, pa se posvete dobrobiti građana koji su ih izabrali.</p>