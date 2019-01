Bauk najavio interpelaciju zbog propale nabave borbenih aviona

Interpelacija o radu Vlade zbog propale nabave borbenih aviona je gotova. Ne preda li se danas ili sutra, u saborsku proceduru predat će je najkasnije u ponedjeljak, najavio je predsjednik Kluba SDP-a Arsen Bauk.

Naveo je da će na tiskovnoj konferenciju obrazložiti razloge zbog kojih podnose interpelaciju. I dok za samo podnošenje interpelacije neće tražiti potporu drugih stranaka, jer je za to potrebni samo deset posto zastupnika, tijekom glasanja očekuju njihove ruke.

'Most može i sam to staviti na dnevni red'

- To što kolege iz Mosta kažu da su očekivali poziv da nam se pridruže u interpelaciji, da je riječ o zahtjevu za opoziv, onda bi bilo logično da se okupimo i imamo zajedničku akciju, a kada je riječ o interpelaciji kojom se predlažu određeni zaključci, doprinos mogu dati kroz predlaganje drugih zaključaka - kazao je Bauk.

Podsjetio je i da temeljem poslovnika imaju mogućnost tu temu staviti na dnevni red Sabora.

- Ako predsjednik Sabora misli da je naša interpelacija promašena jer smo napisali hrpu gluposti, onda će to vjerojatno staviti što prije da javnosti odmah pokaže kakvi smo diletanti - kazao je Bauk.

Na pitanje misli li da vladajući čvrsto stoje iza ministra Damira Krstičevića, Bauk je odgovorio kako je zadatak svih koalicijskih partnera da prema van da čvrsto stoje iza ministara u Vladi, a što se događa unutar njihovih redova, kaže, može se samo nagađati.

'Antunović možda nije imala sve informacije'

- Stajali su oni čvrsto iza mnogih ministara koji su danas bivši, a to vrijedi za bilo kojeg pa tako može vrijediti i za ministra Krstičevića. To nije naš fokus. U ovom trenutku naš je fokus da se utvrdi puna istina o tome i da eventualni sljedeći proces bude transparentan. U jednom od zaključaka ćemo i tražiti da se saborski Odbor za obranu malo više uključi u novi postupak nego do sada - rekao je Bauk.

Na opasku da je bivša SDP-ova ministrica obrane Željka Antunović dala za pravo ministru Krstičeviću, Bauk je rekao da je to njezino pravo.

Napominje kako je Antunović bila je jedna od boljih ministrica obrane koje je Hrvatska imala i da njezin stav treba uzeti s određenim uvažavanjem. No pitanje je nastavlja je li ga ona izrekla na osnovu informacija.

- Čini mi se da ga je izrekla prije nego što je obznanjeno da su kontakti američke strane s hrvatskom bili češći i intenzivniji nego što se to željelo prije prikazati. No istina neobično je da ima stav dijametralno suprotan SDP-ovom - zaključio je Bauk.