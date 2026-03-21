FOTO Pogledajte što dolazi idući tjedan. Ovo ljubičasto je snijeg!

Hrvatsku za vikend očekuje promjenjivo proljetno vrijeme uz djelomice sunčana razdoblja. Na Jadranu će ujutro prevladavati sunčano, dok se u unutrašnjosti poslijepodne očekuje više oblaka uz mogućnost kratkotrajne kiše ili pljuskova.

Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena, podno Velebita i jaka bura, koja će u Dalmaciji kasnije okrenuti na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura bit će između 11 i 16 °C, u Zagrebu oko 13 do 15 °C.

U nedjelju promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i ponegdje malo kiše. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, na Jadranu bura koja će poslijepodne oslabjeti. Jutarnje temperature od -1 do 4 °C u unutrašnjosti, a dnevne između 13 i 16 °C.

Ipak, dugoročnije prognoze donose i manje proljetne vijesti. Prema europskom modelu ECMWF, krajem ožujka moguće su dvije izraženije promjene vremena uz prodore hladnog zraka sa sjevera, koje bi mogle donijeti i snijeg, osobito u unutrašnjosti.

Prvi val zahlađenja očekuje se oko 25. i 26. ožujka, dok bi drugi mogao uslijediti pred sam kraj mjeseca, oko 28. i 29. ožujka. U tim razdobljima postoji mogućnost mraza, pa čak i snježnih oborina, što bi moglo predstavljati problem za ranu vegetaciju.