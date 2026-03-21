Krajem ožujka moguće su dvije izraženije promjene vremena uz prodore hladnog zraka sa sjevera...
FOTO Pogledajte što dolazi idući tjedan. Ovo ljubičasto je snijeg!
Hrvatsku za vikend očekuje promjenjivo proljetno vrijeme uz djelomice sunčana razdoblja. Na Jadranu će ujutro prevladavati sunčano, dok se u unutrašnjosti poslijepodne očekuje više oblaka uz mogućnost kratkotrajne kiše ili pljuskova.
Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena, podno Velebita i jaka bura, koja će u Dalmaciji kasnije okrenuti na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura bit će između 11 i 16 °C, u Zagrebu oko 13 do 15 °C.
U nedjelju promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i ponegdje malo kiše. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, na Jadranu bura koja će poslijepodne oslabjeti. Jutarnje temperature od -1 do 4 °C u unutrašnjosti, a dnevne između 13 i 16 °C.
Ipak, dugoročnije prognoze donose i manje proljetne vijesti. Prema europskom modelu ECMWF, krajem ožujka moguće su dvije izraženije promjene vremena uz prodore hladnog zraka sa sjevera, koje bi mogle donijeti i snijeg, osobito u unutrašnjosti.
Prvi val zahlađenja očekuje se oko 25. i 26. ožujka, dok bi drugi mogao uslijediti pred sam kraj mjeseca, oko 28. i 29. ožujka. U tim razdobljima postoji mogućnost mraza, pa čak i snježnih oborina, što bi moglo predstavljati problem za ranu vegetaciju.
