Bauk o Cipru: Strah? Pa u petak je glasanje, a sa mnom su dva HDZ-ovca. Vlada bi avion slala

Kako smo ranije objavili hrvatska parlamentarna delegacija trebala je danas putovati na Cipar na 28. Međuparlamentarnu konferenciju o Zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici te Zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici EU.

Ipak, taj put je zasad otkazan, nakon što je iranski dron samoubojica Shahed pogodio britansku bazu na Cipru.

U delegaciji su trebali biti Andro Krstulović Opara, Ivana Marković, Josip Đakić i Arsen Bauk s kojim smo razgovarali.

- Nije me strah. U izaslanstvu su i dvoje iz većine tako da sam siguran, obzirom da je u petak glasanje da bi u slučaju komplikacija poslali Vladin avion po nas - rekao nam je Bauk.

Dodao je da je delegacija, prema planu jutros u osam sati trebala poletjeti prema Münchenu, a zatim u 11 sati nastaviti za Larnacu.

- Alternativa je bila da umjesto danas stignemo na Cipar tek u četvrtak rano ujutro. Tad već završava konferencija. Vidjet ćemo hoće li biti pronađena neka bolja opcija tijekom dana. Iako sam skeptičan - rekao je Bauk.

Otkazivanje puta događa se u trenutku pojačanih sigurnosnih mjera na Cipru. Ta je država podigla stupanj pripravnosti nakon napada dronom na britansku vojnu bazu na otoku. Zatvorene su škole i provedene evakuacije ondje gdje je to bilo potrebno, uslijed uvlačenja zemlje u eskalirajući sukob na Bliskom istoku. U jutarnjem obraćanju naciji ciparski predsjednik Nikos Christodoulides poručio je da je sigurnost zemlje najvažnija briga njegove vlade.

Pokretanje videa... 00:17 SAD: ‘Imamo najmoćniju vojsku, a iranska vojska je ostala bez sjedišta’ | Video: 24sata/X/U.S. Central Command

- Nalazimo se u regiji iznimne geopolitičke nestabilnosti, s brojnim izazovima i problemima, koja trenutačno prolazi kroz krizu bez presedana. Činimo sve što je potrebno, a sigurnost naše zemlje i građana naš je glavni prioritet - rekao je.

Naglasio je kako Cipar, kao članica EU najbliža Bliskom istoku i popularno turističko odredište, ustraje u stavu da se „neće uključivati ni u kakve vojne operacije”.

- Ostajemo predani humanitarnoj ulozi koju smo imali cijelo ovo vrijeme, uvijek kao dio rješenja, a ne problema i nastavit ćemo djelovati s jednakim osjećajem odgovornosti - dodao je Christodoulides.

Govoreći o ponoćnom napadu, ciparski predsjednik rekao je da je „bespilotna letjelica tipa Shahed pogodila vojne instalacije unutar britanske baze Akrotiri i prouzročila manju materijalnu štetu”.

Grčki mediji navode i da je neutralizirana druga borbena letjelica koju je Iran također uputio prema britanskoj bazi udaljenoj oko 960 kilometara.