Bauk o Cipru: Strah? Pa u petak je glasanje, a sa mnom su dva HDZ-ovca. Vlada bi avion slala

Piše Luka Safundžić,
Bauk o Cipru: Strah? Pa u petak je glasanje, a sa mnom su dva HDZ-ovca. Vlada bi avion slala
Zagreb: Sabor glasovao o raspravljenim točkama dnevnog reda | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Alternativa je bila da umjesto danas stignemo na Cipar tek u četvrtak. Tad već završava konferencija. Vidjet ćemo hoće li biti pronađena neka bolja opcija tijekom dana, rekao nam je predsjendik Odbora za obranu

Kako smo ranije objavili hrvatska parlamentarna delegacija trebala je danas putovati na Cipar na 28. Međuparlamentarnu konferenciju o Zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici te Zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici EU.

Ipak, taj put je zasad otkazan, nakon što je iranski dron samoubojica Shahed pogodio britansku bazu na Cipru.

U delegaciji su trebali biti Andro Krstulović Opara, Ivana Marković, Josip Đakić i Arsen Bauk s kojim smo razgovarali. 

- Nije me strah. U izaslanstvu su i dvoje iz većine tako da sam siguran, obzirom da je u petak glasanje da bi u slučaju komplikacija poslali Vladin avion po nas - rekao nam je Bauk. 

Dodao je da je delegacija, prema planu jutros u osam sati trebala poletjeti prema Münchenu, a zatim u 11 sati nastaviti za Larnacu.

- Alternativa je bila da umjesto danas stignemo na Cipar tek u četvrtak rano ujutro. Tad već završava konferencija. Vidjet ćemo hoće li biti pronađena neka bolja opcija tijekom dana. Iako sam skeptičan - rekao je Bauk.

Otkazivanje puta događa se u trenutku pojačanih sigurnosnih mjera na Cipru. Ta je država podigla stupanj pripravnosti nakon napada dronom na britansku vojnu bazu na otoku. Zatvorene su škole i provedene evakuacije ondje gdje je to bilo potrebno, uslijed uvlačenja zemlje u eskalirajući sukob na Bliskom istoku. U jutarnjem obraćanju naciji ciparski predsjednik Nikos Christodoulides poručio je da je sigurnost zemlje najvažnija briga njegove vlade.

- Nalazimo se u regiji iznimne geopolitičke nestabilnosti, s brojnim izazovima i problemima, koja trenutačno prolazi kroz krizu bez presedana. Činimo sve što je potrebno, a sigurnost naše zemlje i građana naš je glavni prioritet - rekao je. 

Naglasio je kako Cipar, kao članica EU najbliža Bliskom istoku i popularno turističko odredište, ustraje u stavu da se „neće uključivati ni u kakve vojne operacije”.

- Ostajemo predani humanitarnoj ulozi koju smo imali cijelo ovo vrijeme, uvijek kao dio rješenja, a ne problema i nastavit ćemo djelovati s jednakim osjećajem odgovornosti - dodao je Christodoulides.

Govoreći o ponoćnom napadu, ciparski predsjednik rekao je da je „bespilotna letjelica tipa Shahed pogodila vojne instalacije unutar britanske baze Akrotiri i prouzročila manju materijalnu štetu”.

Grčki mediji navode i da je neutralizirana druga borbena letjelica koju je Iran također uputio prema britanskoj bazi udaljenoj oko 960 kilometara.

