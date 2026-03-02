Hrvatska delegacija trebala ići na Cipar, dron samoubojica je pogodio bazu. Sve otkazano!

Hrvatska parlamentarna delegacija trebala je danas ići na Cipar na 28. Međuparlamentarnu konferenciju o Zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici te Zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici EU. No kako doznaju 24sata, taj put je zasad otkazan, nakon što je iranski dron samoubojica Shahed pogodio britansku bazu na Cipru.

U izaslanstvu su trebali biti predsjednik saborskog Odbora za vanjsku politiku Andro Krstulović Opara, predsjednik Odbora za obranu Arsen Bauk, članica Odbora za vanjsku politiku Ivana Marković te član Odbora za obranu Josip Đakić.

Video: Trenutak udara na bazu na Cipru

- Ne idemo jer je let iz Münchena za Larnacu otkazan - rekao nam je predsjednik Odbora za obranu Arsen Bauk.

Delegacija je, prema planu, jutros u osam sati trebala poletjeti prema Münchenu, a zatim u 11 sati nastaviti za Larnacu.

- Alternativa je bila da umjesto danas stignemo na Cipar tek u četvrtak rano ujutro. Tad već završava konferencija. Vidjet ćemo hoće li biti pronađena neka bolja opcija tijekom dana. Iako sam skeptičan - rekao je Bauk.

Pokretanje videa... 00:17 SAD: ‘Imamo najmoćniju vojsku, a iranska vojska je ostala bez sjedišta’ | Video: 24sata/X/U.S. Central Command

Otkazivanje puta događa se u trenutku pojačanih sigurnosnih mjera na Cipru. Ta je država podigla stupanj pripravnosti nakon napada dronom na britansku vojnu bazu na otoku. Zatvorene su škole i provedene evakuacije ondje gdje je to bilo potrebno, uslijed uvlačenja zemlje u eskalirajući sukob na Bliskom istoku. U jutarnjem obraćanju naciji ciparski predsjednik Nikos Christodoulides poručio je da je sigurnost zemlje najvažnija briga njegove vlade.

- Nalazimo se u regiji iznimne geopolitičke nestabilnosti, s brojnim izazovima i problemima, koja trenutačno prolazi kroz krizu bez presedana. Činimo sve što je potrebno, a sigurnost naše zemlje i građana naš je glavni prioritet - rekao je.

Naglasio je kako Cipar, kao članica EU najbliža Bliskom istoku i popularno turističko odredište, ustraje u stavu da se „neće uključivati ni u kakve vojne operacije”.

- Ostajemo predani humanitarnoj ulozi koju smo imali cijelo ovo vrijeme, uvijek kao dio rješenja, a ne problema i nastavit ćemo djelovati s jednakim osjećajem odgovornosti - dodao je Christodoulides.

Govoreći o ponoćnom napadu, ciparski predsjednik rekao je da je „bespilotna letjelica tipa Shahed pogodila vojne instalacije unutar britanske baze Akrotiri i prouzročila manju materijalnu štetu”.

Grčki mediji navode i da je neutralizirana druga borbena letjelica koju je Iran također uputio prema britanskoj bazi udaljenoj oko 960 kilometara.