\u0160alabahter je na svom Twitteru\u00a0objavio Jure Zub\u010di\u0107 navode\u0107i kako se \"prljavi ve\u0161\" ne bi smio iznositi u javnost, ali da on prljave igre mora prokazati. \u0160alabahterom se sugerira da se za predsjednika stranke izabere Krapinsko-zagorskog \u017eupana, \u017deljka Kolara. Na tom papiru Bauk je naveden kao glavni koordinator, a Bauk poru\u010duje kako on uop\u0107e nema tu funkciju na izborima.\u00a0

- Ja na ovim izborima nisam kandidat i to je jedan poluudba\u0161ki poku\u0161aj da me se uvu\u010de u te izbore. Doista ne znam zbog \u010dega bih ja, kao netko tko nije kandidat, tko je na neki na\u010din bio aktivni \u010dlan stranke i koji cijelim svojim djelovanjem misli da je ovakav na\u010din izbora lo\u0161 za SDP, aktivno sudjelovao u ne\u010demu \u0161to se naziva glavni koordinator. Nisam nikakav glavni koordinator - poru\u010dio je Bauk.

Tko je \u0161alabahter sastavio, ne zna, ali ukazuje da nije niti pravi jer se za Predsjedni\u0161tvo bira 17 ljudi, a na njemu su navedena kao sugestija samo dva kandidata.\u00a0

Naglasio je kako \u0107e on na dan izbora glasati te da je to jedino \u0161to \u0107e napraviti.\u00a0

- Ja \u0107u za neke ljude koji su tamo napisani glasati jer smatram da su to zaslu\u017eili, za neke ne\u0107u, neke uop\u0107e ne poznajem.\u00a0I pozivam \u010dlanove da glasaju po svojoj savjesti za ljude koje poznaju, a ako neke od njih ne poznaju, a moraju za njih glasati, da pitaju one kojima vjeruju - rekao je Bauk te pozvao sve \u010dlanove, koje on od danas do subote nazove i sugerira\u00a0za koga da glasaju, neka slobodno to jave\u00a0novinarima.

- Ja sve \u0161to imam re\u0107i o izborima govorit \u0107u javno u kamere kao i do sad.\u00a0Nemam potrebe na ovakav na\u010din sudjelovati u izborima.\u00a0



Nisam se javno opredijelio ni za jednog kandidata i sada me netko \u017eeli u tu pri\u010du uvu\u0107i, ne znam za\u0161to. Mogu pretpostaviti, ali to nije moj na\u010din rada. Neki ljude \u0107e, na\u017ealost,u to povjerovati pa \u0107u se morati ispri\u010davati - istaknuo je.