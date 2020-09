Aktualna afera 'Janaf' potresa Hrvatsku. Treba li se Grgi\u0107 povu\u0107i?\u00a0

Upleteni su mnogi, nema veze sa HDZ-om i SDP-om. Uvijek polazim od onog da \u0107e se kolega Grgi\u0107 braniti na sudu. Da sam u njegovoj situaciji zamrznuo bih sve \u0161to se ti\u010de stranke kako joj ne bi na\u0161kodio. Nakon one presice 31. pre\u0161ao je u tim \u017deljka Kolara, to je ono \u0161to me smeta u ovoj varijanti. Mo\u017ee\u0161 podr\u017eati kog \u017eeli\u0161, ali prevrtljivost mi nije draga.

Jesu li SDP-ovci motivirani za ove izbore? Kakav legitimitet \u0107e imati predsjednik ili predsjednica?\u00a0

Mislim da je SDP savr\u0161eno jasno da su glasali svi \u010dlanovi i prije. Nije\u00a0 bilo birokratskog preduvjeta. Mo\u017eda bi to bilo u redu i bili bi disciplinirani da ljudi nisu dobivali uplatnice. To naravno izaziva veliki problem. To je prvo odbio Fabijani\u0107, ali njega ionako nije briga. On papa kokice u Saboru. Njemu nije u interesu da mogu svi glasati. Puno gore je \u0161to imamo kandidate koji ne pla\u0107aju \u010dlanarinu kako bi trebali. \u017dalio sam se na\u0161oj izbornoj komisiji. Gospodin Komadina ne govori istinu. Oni koji su krivi \u0161to izbore uop\u0107e imamo, koji su bili arhitekti poraza SDP-a idu na politiku '\u0160to gore, to bolje'. Treba vratiti moral ljudima. Nismo propali, ne di\u017eemo se prvi put ponovno. \u017dao mi je \u0161to je pravo glasa uskra\u0107en mnogima koji \u010dine okosnicu ove stranke. Kad vi odstranite 2/3 \u010dlanova recite mi kako vratiti simpatije ostalih. Oni najmanje brinu za SDP, oni su svoji ciljeve ostvarili i sad sjede u saboru.\u00a0\u00a0

\u010clanarine su se pla\u0107ale u zadnjem tjednu. Ranije ste upozorili da je prostor za manipulaciju ogroman. Kako \u0107e SDP iz krize iza\u0107i uz novo vodstvo?\u00a0

Mislim da je prije svega \u0161to se ti\u010de \u010dlanarina da netko pla\u0107a za drugoga ili se kupuju glasovi je ne\u0161to nedopustivo. Treba se prepoznati da mi prije svega pri\u010damo o nea\u017eurnosti. Ako od HDZ-a tra\u017eimo spiske mo\u017eemo i od SDP-a. Postoje sumnje da ljudi koji nisu \u010dlanovi SDP-a su glasa\u010dka ma\u0161inerija. Mi smo imali jedan \u010dlan, jedan glas. Oni koji su bili lojalni i interesno vezani uz predsjednika stranke su bili na vrhu liste. Ne znam \u0161to je gore.\u00a0

Po\u010deli su kru\u017eiti \u0161alabahteri. Je l' to to\u010dno?\u00a0

Ukoliko imate trgovinu, onda idu \u0161alabahteri. Daju se \u017eeton\u010di\u0107i za podr\u0161ku kako bi se u\u0161lo u predsjedni\u0161tvo. Tra\u017ee se bunkeri. Umjesto da budemo sna\u017eni, mi \u0107emo braniti na\u0161e utvrde, stvaraju se rezervne pozicije pa i \u017eupan Kolar radi isto. I on je svjestan da je ugro\u017een. On je izme\u0111u ostalog arhitekt poraza od HDZ-a. Sigurno je bio za onakve liste koje su nas do\u0161le poraza. Ostvario je mizeran uspjeh na tre\u0107oj listi.\u00a0

Favoriti Grbin i Kolar, kakve su va\u0161e informacije?

Razgovaram s \u010dlanovima i \u010dlanicama, ne kupujem glasove, uvijek \u0107u prije braniti princip nego da se nekome prodam. Logi\u010dno je da sam mogao s bilo kim dogovarati trgova\u010dke kombinacije. To je po meni varijanta u kojoj se gubi identitet \u010dlanova i \u010dlanica stranke.\u00a0

Kakav SDP vidite ako Kolar pobijedi na ovim izborima?\u00a0

Argumentima se borim protiv nekoga tko \u0161alje poruke. Pojavi se netko nakon 29 godina tko ka\u017ee da je bio domoljubno osvije\u0161ten, a Ivica Ra\u010dan nije. Bio sam kandidat 1992. kad su se ljudi bojali davati ime i prezime. U ovom trenutku \u017deljko Kolar je kandidat predsjednika s opasnim namjerama. Mogli bi postati SDP 365. To je kupovanje \u017eeton\u010di\u0107a, \u010da\u0161\u0107enje... Ovo su unutarstrana\u010dki izbori. Ja sam 30 godina gradio SDP i ne pada mi na pamet da vrije\u0111am Ra\u010dana. Ne bi se \u010dudio da se napokon skinu rukavice i otvoreno ka\u017ee ho\u0107emo li se ujediniti s Milanom Bandi\u0107em. Izbjegli su su\u010deljavanja sa \u010dlanicama i \u010dlanovima \u0161to je meni posebno krivo. Na zadnjim smo se izborima predstavljali. Jedini uspjeh koji imam je da smo zajedno uspjeli u jednu kuvertu staviti svih pet pisama. Kolar je kopirao pri\u010du.\u00a0

O\u010dekujete li drugi krug?\u00a0

Uspjeh \u0107e biti ako bude drugi krug s obzirom na tre\u0107inu glasa\u010da, sumnjive \u010dlanarine. Uklju\u010divanjem u kampanju nisam razbudio sve i natjerao ljude da idu na terene. Nismo imali pojma da \u0107e se otkrivati tajne. Dobro je da bude drugog kruga da \u010dlanovi znaju za kog glasuju. \u010clanovi u kojoj rukovodstvo ne\u0107e dati podatke tko je tko, iz koje sredine dolazi, kojoj izbornoj jedinici pripada... Idemo naslijepo i normalno da treba \u0161alabahter. Ja sam drugi na listi\u0107u jer se i\u0161lo po sta\u017eu u SDP-u. Ne mo\u017eemo imati kriterije kako kome odgovara. Protiv sam namje\u0161tanja.\u00a0

\u0160to ako vi budete izabrani kao predsjednik? Kako planirate graditi SDP?\u00a0

Zastupnici SDP-a trebaju raditi posao za koji jesu izabrani, ako izigraju povjerenje bira\u010da onda su izigrali i stranku. Nema ni\u010dije sigurnosne politike, nema ni predsjednika koji ima pravo dati program. Iz toga se kroje politike. Ne predstavljam program, ali SDP-ov klub zastupnika je du\u017ean zastupati sve te stranke. Formirat \u0107emo vladu u sjeni koja \u0107e imati ljude koji mogu i trebaju parirati onima na izvr\u0161noj vlasti, koji \u0107e braniti stavove SDP-ove vlade. Oni tko to ne budu dobro radili ne\u0107e mo\u0107i ostati na tom mjestu.\u00a0

Vidite li koga od protukandidata u svojem timu? Gdje vidite Bernardi\u0107a?

Bernardi\u0107 nije jedini krivac. On je u trenucima kad je bio spreman poslu\u0161ati napravio dobre poteze. Nisam imao nikakvih komentara. Lo\u0161e smo odradili izbore, od formiranja lista do neanga\u017emana ljudi. Doveli smo do toga da smo do\u017eivjeli ozbiljan poraz. Mo\u017eemo popraviti da dnevno pariramo ljudima koji su stru\u010dnjaci i koji mogu ru\u0161iti stavove ljudi u vladi Andreja Plenkovi\u0107a.\u00a0

Me\u0111ustrana\u010dki odnosi nikada nisu lo\u0161iji. Kako to komentirate?\u00a0

Ono \u0161to mi nismo radili \u201dMo\u017eemo\u201d je radio. Trebamo resetirati postavke i dr\u017eati se statuta. Ima stvari oko\u00a0kojih se mo\u017eemo dogovoriti sa strankama ljevice. Sve ovo \u0161to se govori, govorilo se prije \u010detiri godine.

Ako ne uspijete u utrci za predsjednika, je li to onda kraj va\u0161e politi\u010dke karijere ili?\u00a0

Krivo mi je \u0161to je danas puno pametnije biti sa strane, ne sudjelovati u izborima... Mislim da smo tu sli\u010dnu pri\u010du vidjeli kod Zorana Milanovi\u0107a. Naravno da nije kraj moje politi\u010dke karijere. Ja \u0107u sa svoje strane re\u0107i da nitko nee odlu\u010divati o tome kada je kraj moje politi\u010dke karijere. Sve je pitanje mojeg stava. Ne ka\u017eem da Kolar ne mo\u017ee biti \u010dlan stranke, ali on nije moj drug. Neki su tu isklju\u010divo iz interesa.\u00a0

U srijedu \u0107e gost u studiju 24sata biti \u00a0\u017deljko Kolar, tako\u0111er kandidat\u00a0za \u0161efa SDP-a. Priliku da iznesu svoju viziju SDP-a i odgovore na aktualna pitanja ponudili smo i kandidatima\u00a0Mireli\u00a0Ahmetovi\u0107\u00a0te\u00a0Pe\u0111i\u00a0Grbinu, ali zbog ranije preuzetih odveza ne\u0107e nam se pridru\u017eiti

No \u010detvero kandidata, koji su favoriti za Bernardi\u0107evog nasljednika ili nasljednicu,\u00a0su\u010delit \u0107e se u \u010detvrtak ispred na\u0161ih kamera.\u00a0\u00a0

