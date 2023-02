11. ožujka 1981. u kantini studentskog doma u Prištini započeo je prosvjed studenata, koji se par tjedana kasnije proširio u masovne demonstracije. Vlasti su uporno nastojale sakriti pravo stanje stvari pa je jedan od partijskih dužnosnika, čuvši da agencija Reuters izvještava međunarodnu javnost o tome da se nešto događa, povikao "zaustavite Reuters", istaknuo je SDP-ov Arsen Bauk za saborskom govornicom podsjetivši kako je Andrej Plenković tada imao 11 godina.

Par godina kasnije napisao je maturalni rad, a dijelove je Bauk citirao.

- Da raznim Reutersima ne treba dati da se razmašu, mislio je učenik četvrtog razreda obrazovnog centra za jezik, Andrej Plenković, pa je u maturalnom radu napisao: "izvor informacija je u svim klasnim društvima vladajuća klasa, ona putem sredstava masovnog komuniciranja upravo želi da masama priopćava samo one informacije koje su s njene točke gledišta poželjne radi lakšeg upokoravanja, eksploatiranja i tako dalje jer će mase pod utjecajem pružiti najmanji otpor" - pročitao je Bauk poručivši zastupnicima i javnosti da dobro zapamte ta dva glagola "upokoriti" i "eksploatirati."

- U vrijeme kad je to napisao, Andrej Plenković imao je 18 godina. Poslovna zajednica grafičkih srodnih organizacija udruženog rada njegov je maturalni rad namijenila za stručno osposobljavanje radnim ljudima kojima je društveno komuniciranje primarna zadaća. Marko Milić, kojemu je kad ne visi na mobitelu, društveno komuniciranje primarna zadaća, rođen je tek pet godina kasnije pa nije poznato je li se stručno osposobljavao čitajući tu literaturu - kazao je pa prešao na novija vremena u kojima Plenković ima ulogu predsjednika HDZ-a.

- O želji vladajuće klase da mediji masama priopćavaju samo one informacije koje su s njene točke glediša poželjne, predsjednik jedne druge zajednice - Hrvatske demokratske zajednice - kaže: "sada oporba nema što, ovo što se događa je strategija, svaki dan kreiraju neteme." A teme su, podsjetimo, samo one koje želi vladajuća klasa jer će tada već upokorene i eksploatirane mase pružiti najmanji otpor, ostalo su neteme. U vrijeme kad je to izjavio, Andrej Plenković imao je 52 godine, već je bio poznat i pod konspirativnim imenom AP, kojeg je dobio sasvim slučajno kad su ga dvije bliske suradnice, a kojima je bilo naporno tipkati puno ime i prezime, počele oslovljavati inicijalima, kako je to opisano u romanu "Smradex i kazna", remek djelu od tri milijuna stranica - posprdno je istaknuo Bauk naglasivši kako se Plenković poslikznuo na primjeni svog maturalnog rada pa sada on reciklira metodu zaustavljanja Reutersa.

- "Vlada će promijeniti Zakon o kaznenom postupku i Kazneni zakon kako informacije iz istraga više ne bi nekontrolirano, namjerno, politički selektirano i aranžirano izlazile u medije. Curenje informacija postat će kazneno djelo", reče Andrej i ostane živ. "Što je Plenković točno mislio, treba pitati njega", izjavio je na to ministar pravosuđa Ivan Malenica, koji je rođen tek četiri godine nakon pokušaja zaustavljanja Reutersa pa i ne čudi da mu ta metoda nije baš bliska - podsjetio je na izjave prethodnih dana.

Ovom fantomskom prijetnjom i pokušajem imperije da uzvrati udarac, dodao je Bauk, završila je transformacija Andreja Plenkovića u AP.

- Nešto slično kao kad je Anakin Skywalker prešao na tamnu stranu i transformirao se u Dartha Vadera. Umjesto da Andrej transformira HDZ, HDZ je transformirao Andreja. Ovo je kuća za sve nas, zapamtite to, ne samo za vladajuću kastu, ne samo za one koji bi upokoravali, eksploatirali, ušutkavali i progonili. Nas upokorit nećeš. Kad misliš da je gotovo, znaj da tek je počelo. Zalud ti svo diplomatsko i političko iskustvo, europski prijatelji, briselski i pariški dani kad nisi naučio da se Reuters zaustavit ne može. ŠČ - zaključio je SDP-ovac.

