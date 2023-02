Plenković o državnoj odvjetnici: Koriste se neke poruke da se dovede u pitanje kredibilitet

Izjavu je nakon sjednice dao predsjednik stranke, premijer Andrej Plenković.

PRATITE UŽIVO:

Plenković kaže kako ga nije impresioniralo to što oporba traži ostavku glavne ržavne odvjetnice. “Očita je sprega pojedinih distributera informacija iz kaznenih predmeta s nekim zastupnicima. Ovo me u političkom smislu baš jako podsjeća na slovenski scenarij prije izbora”, kaže Plenković dodajući da je pitanje konteksta. “Dali smo mišljenje na izvješće o radu DORH-a, ono ima niz opravdanih zamjerki na rad DORH-a sa sugestijama kako da se ono poboljša. To radimo kontinuirano, ono što je zakonito je dobro, ono što nije zakonito, nije dobro”, kaže. “Ovo se sve skupa pretvara u sport distribucije poruka iz pojedinih predmeta”, kaže Plenković koji smatra da se “koriste neke poruke da se dovede u pitanje kredibilitet glavne državne odvjetnice”.

Uskoro opširnije...

Najčitaniji članci