Bauk u Splitu podržao SDP-ovog kandidata za gradonačelnika

Arsen Bauk, koji je u srijedu došao podržati Davora Matijevića, rekao je da je Split u posljednjih 15- ak godina povećao turistički promet i potencijal, da je prepoznat i kao grad u kojem se turisti sve više i zadržavaju.

Prepoznat je kao party destinacija u koju dolaze mlađi turisti, no pitanje je koliko taj rast prometa otežava život ostalim građanima posebno u prometnom smislu jer svi svjedočimo gužvama koje se događaju.

Građanima koje ne žive od turizma treba osigurati normalan život i rad za vrijeme turističke sezone, drži Bauk.

"U centru grada je gotovo nemoguće planirati bilo kakvu aktivnost, ne samo Splićanima, već i nama koji dolazimo s otoka, ali to je nešto što je, očito, cijena turističkog rasta. Zato se sve češće spominje održivi turizam, a to bi bilo nešto što bi definiralo život od turizma i to na način da u velikoj mjeri ne utječe na normalan život grada, da ne utječe na devastaciju u bilo kojem smislu. To je nešto o čemu će nova gradska vlast trebati posebno voditi računa", kazao je Bauk.

Da se baš sve ne mora podrediti turizmu slaže se i gradonačelnički kandidat SDP- a Davor Matijević koji tvrdi da, primjerice, turisti neće prestati dolaziti u Split samo zato što se u parku pod zaštitom UNESCO- a neće održavati manifestacije jer se mogu odvijati na drugom mjestu.

Podsjetio je da se u posljednjih godinu dana nije donijela ni izmjena odluke o komunalnom redu, pa je tako Riva i dalje puna štandova na kojima se prodaju kineski suveniri, a to je ono o čemu se treba voditi računa.

"Turizam da, ali ne stihijski. Nažalost postali smo destinacija više za publiku koja prati partyje. No sada je vrijeme da krenemo usmjeravati turizam u zdravstveni, kulturni i sportski turizam. Trebamo se nametnuti kao destinacija koja će privlačiti drugačiji tip klijentele", smatra Matijević.

Pričamo o turizmu o kojem ovisimo, a istovremeno nam sezona traje pet mjeseci, te ispada da nismo u stanju sezonu produžiti makar do siječnja, dodao je i predložio održavanje Adventa u Splitu.

Komentirajući neprimjereno ponašanje dijela turista, Matijević je rekao da im prvo treba objasniti koje ih kazne čekaju za takvo što.

"Nemojmo se ustručavati reći da treba sankcionirati ljude koji narušavaju našu privatnost i kulturnu baštinu, njih treba kazniti", poručio je Matijević.

