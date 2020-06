BBB-ovci i Kohorta gađali se letvama i bocama na autocesti

<p>Izgledalo je strašno. Vikali su cijelo vrijeme i nabacivali se palicama. Ne znam ima li ozlijeđenih no bilo ih je jako puno, rekao nam je jedan od čitatelja koji je oko 18.15 sati snimio obračun navijača Osijeka, Kohorte i onih Dinama, <strong>Bad Blue Boysa</strong>.</p><p>Kako doznajemo, u to vrijeme našli su se na odmaralištu Lipovljani sjever, na autocesti A3 u smjeru Zagreba u kojem se danas odigrava nogometna utakmica. BBB-ovci su bili na izlasku s odmarališta kad su ondje stigli Osječani.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Sukob navijača Dinama i Osijeka</strong></p><p>- Dođi vamo! - čuje se na videu kojeg smo dobili na kojem jedni druge pozivaju na tučnjavu. Gađali su se letvama i bocama, no nisu se stigli potući. U zadnji trenutak intervenirala je policija, kako su nam rekli iz PU sisačko-moslavačke.</p><p>- Verbalno su se obračunali, no nije bilo tučnjave. Ozlijeđenih nema, a zasad nema ni privedenih - bili su kratki iz policije koja istražuje slučaj.</p>