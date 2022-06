Bebu ostavila u vinogradu: 'Ona je na otvorenom bila cijeli dan bez nadzora, bila je pothlađena'

Pojavili su se novi detalji šokantnog slučaja koji je potresao Hrvatsku. Žena je tek rođeno dijete ostavila u vinogradu u Mađarskoj i pobjegla u Osijek. Liječnici u bolnici su shvatili što se dogodilo i odmah alarmirali policiju.

Mađari su vrlo brzo našli dijete, djevojčicu koja je još bila živa. Mikos Angyal, glavni istražitelj mađarske policije rekao je kako su u potragu uključili i pse. Helikopterom su bebu prevezli u bolnicu, no nije joj bilo spasa, javlja RTL.

- Prema našim informacijama, dijete je na otvorenom provelo više od 24 sata bez nadzora. Djevojčica je bila pothlađena, izmjerili smo stvarno nisku tjelesnu temperaturu. Sve je to brzo dovelo do dehidracije i do niske razine zasićenosti šećerom te je dijete postepeno ostalo bez kisika. Bilo je i ozljeda, i sve je to očito dodatno pogoršalo stanje djevojčice - rekla je pedijatrica Maria Szasz.

Helenca Pirnat Dragičević, pravobraniteljica za djecu rekla je kako je slučaj zastrašujuć, obzirom da je bila jako mala vjerojatnost da će dijete u vinogradu netko pronaći i spasiti.

Najveća zatvorska kazna je pet godina, a policija tek treba utvrditi motiv majke.

